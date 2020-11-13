Menisküs belirtileri neler kadınlarda daha çok görülüyor!

Uzmanlar uyarıyor! Menisküs rahatsızlığı özellikle örgü ören, inek sağan kişilerde daha fazla görülüyor! Menisküs neden olur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bu konuyla ilgili tüm merak edilenleri Medical Park Karadeniz Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Kıran'dan öğrendik.

Örgü ören kadınlarda daha çok görülüyor

Menisküs hastalarının ilk şikayetleri genellikle parmaklarda oluşan uyuşukluk hissi olmaktadır. Uzmanlar uyarıyor! Örgü ören kadınlarda, çaba,yaban yapan kadınlarda bu hastalığın görülme olasılığı daha fazla. Hatalık 40 ile 60 yaş gurubu arasında görülmektedir.

Kilolu kadınlar da risk altında!

Karadeniz bölgesinde kadınlarda daha çok görülen bu rahatsızlık, kadınlarda sporculardan daha fazla görülmektedir. Son bir yıl içerisinde 161 artroskopi hastasının 107'si kadın, 54'ü erkek olup yüzde 65'i 40 ile 60 yaş aralığındadır. Bu hastalığın neden oluştuğunun temelinde ise, eğimli arazide yürümek, yük taşımak ve toplu taşıma araçlarına binerken veya inerken dizin üzerinde vücudun dönmesi neden olmaktadır. Menisküs rahatsızlığı kilolu kadınlarda daha çok görülmektedir. Bu nedenle kilolu kadınlar diğerlerine oranla daha dikkatli olmalıdır.

Yüzmek, hastalığın tedavisinde büyük önem taşıyor

Denize girmek birçok hastalığın tedavsinde önerilmektedir. Özellikle bel,sırt, boyun fıtıklarında, vücuttaki bütün eklem kireçlenmelerinde ve kas kuvvetlendirilmelerinde çok önemlidir. Ortopedi ve travmatoloji rehabilitasyon yöntemlerinde en önemlisi yüzme sporudur.