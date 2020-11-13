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Genç gösteren makyaj tenikleri neler ışıltılı fondöten kullanın!

Doğru makyaj teknikleri ile olduğunuzdan daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Genç gösteren makyaj hileleri haberimizin devamında!

Genç gösteren makyaj tenikleri neler ışıltılı fondöten kullanın!
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Doğru fondöten ve ruj rengi ile olduğunuzdan daha genç görünebileceğinizi biliyor muydunuz? Çoğu zaman cildimizdeki renk eşitsizliklerini ve kusurları kapatmak için kullandığımız makyaj sayesinde daha genç bir görünüm elde edebiliriz! Bazı makyaj teknikleri ile gerçekten de olduğunuzdan daha genç görünmek mümkün. Peki nasıl? İşte genç gösteren makyaj hileleri! Bu önerilere göz atmanızda fayda var. 

Işıltılı ve yağlı fondöten seçin

Cilt lekelerini kapatmak istiyorsanız fondöteninizi değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Cildinizdeki yaşlılık izlerini daha mat bitişli ürünler yerine ışıltılı ve yağlı bir fondötenle kapatmanız daha yerinde bir tercih olacaktır. 

Krem formüllü allık kullanın

Allık tercihinizde bu noktada önem taşıyor. Toz allıklar cildin yüzeyindeki çizgileri ççok vurgulayıp ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu nedenle krem formüllü allıklar tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Krem formüllü allıklar ise cilt ile bütünleşerek satenimsi bir doku yaratırlar.

Işıltılı bir krem far göz çevresindeki sorunları gizler

Gözlerinizi ön plana çıkaran makyajlardan hoşanıyorsanız eğer, tercihiniz krem farlardan yana olmalıdır. Nötr renkli, ışıltılı bir krem far göz kapaklarınızdaki tüm sorunları gizlemeye yardımcı olacaktır.

Makyaj bazı olmazsa olmaz!

Makyaj bazı ciltteki ince görünümü yumuşatmaya yaramaktadır. Ciltteki gözenekleri doldurur ve cildin zeminini pürüzsüzleştirir. Böylece cilt makyajla kusursuz görünür.

Gözünüzün iç kısmına beyaz kalem çekin

Belli bir yaştan sonra yüzdeki yorgun görünüm daha fazla artmaktadır. Bu nedenle bu yorgun görünümü ortadan kaldırmak için mutlaka gözünüzün iç kısmına beyaz veya bej renk kalem sürün. Bu sayede gözleriniz ışıl ışıl

 

 

 

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