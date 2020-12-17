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Kuşkonmazın faydaları vücuttaki pis kanı temizler!

Lezzetli tadıyla bilinen kuşkonmaz, vücuttaki pis kanı atarak zararlı maddelerden kurtulmayı sağlıyor. Kuşkonmazın hiç duymadığınız faydaları haberimizde!

Kuşkonmazın faydaları vücuttaki pis kanı temizler!
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Bilimsel literatürdeki adı Asparagus officinalis olan kuşkonmazın tüm dünyada 300 farklı türü bulunuyor. A vitamini, B1 vitamini (tiyamin), B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B5 vitamini (pantotenik asit), B6 vitamini, folik asit, C vitamini, E vitamini (a-tokoferol) ve K vitamini (filokinon) ve ayrıca folat, demir, bakır, kalsiyum, protein ve lif gibi minerallerle dolu olan kuşkonmaz sağlık için oldukça faydalı bir besin. Gelin kuşkonmazın bilinmeyen faydalarına birlikte göz atalım!

Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir

Kuşkonmaz ne işe yarar merak ediyorsanız, kış aylarının en büyük sorunu olan soğuk algınlığı, nezle gibi sağlık sorunlarında etkili olduğu cevabı verilebilir. Kış aylarında kuşkonmaz tüketimi çok daha fazladır.

Ruhsal sorunlara iyi geliyor

Sinir sistemine etkisiyle bilinen kuşkonmaz psikolojik hastalıklara iyi gelir. Ruhsal sorunları olan kişilere bu sebeple sıklıkla kuşkonmaz tüketmesi önerilir.

Kanı temizler

Çok sayıda özelliği olan kuşkonmaz faydaları arasında kanı temizleme özelliği de yer alır. Kuşkonmaz tüketimi ile kanınızdaki zararlı maddelerden kurtulabilmeniz mümkün.

Ülser tedavisi

Önemli mide rahatsızlıklarından birisi olan ülser tedavisinde kuşkonmaz oldukça etkilidir. İçerdiği besin değerleri bakımından güçlü olan mide hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir.

Kemik ağrılarını keser

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak kemiklerinizde ağrı hissediyorsanız, kuşkonmaz en doğal tedavi yöntemini sizlere sunacaktır. Kemik ağrıları ile birlikte vücuttaki ödemin atılmasında da kuşkonmaz oldukça etkili bir üründür. İltihap, enfeksiyon gibi sağlık sorunlarından doğan ağrılarda ve şişliklerde kuşkonmaz kullanımı tavsiye edilir.

Zengin besin içeriği

Kuşkonmaz faydaları arasında iyi bir antioksidan etkisi de yer alır. Kuşkonmaz içinde yer alan besin değerleri arasında A,B,C vitaminleri ile lif, düşük karbonhidrat yer alır.

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