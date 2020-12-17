2021 makyaj trendleri neler sade makyaj ön plana çıkıyor!

Tüm dünyanın koronavirüsle tanıştığı ve büyük sıkıntılar yaşanan 2020 yılına nihayet veda ediyoruz. 2021 yılının moda trendleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu sene hangi makyaj trendleriyle karşılaşacağımızı merak ediyorsanız haberimizi okumaya devam edin!

Sade bir ten makyajı

Fondötensiz, pudrasız ve hatta allıksız bir ten makyajı düşünebiliyor musunuz? 2021'de düşünebilirsiniz. Güzel bir cilt bakımı rutiniyle cildinizi canlı göstermek mümkün. Canlı bir görünüm için kendinden parlak bir cilt ve biraz highlighter yeterli olacaktır.

Grafik eyeliner

Geçtiğimiz senelerde moda olan grafik eyeliner, bu sene yeniden trend oluyor. Sadece siyah renkle yetinmenize gerek yok. Pembe, mavi ve hatta beyaz renk kullanmak göz makyajınızı olduğundan daha dikkat çekici hale getirebilir.

Büyük gözler

Geçtiğimiz senenin modası olan çekik gözlere gelecek yılda veda ediyoruz. 2021'de daha büyük, yuvarlak ve dikkat çekici gözler ön plana çıkıyor. Gözlerinizin dış köşelerindeki kirpikleri rimelle çektirmek yerine sadece yukarı doğru taramak yeterli olabilir.

Pembe göz farı

Özellikle ilkbahar ve yaz ayları için sık kullanılan pembe renkte göz farları her makyajla uyum sağlayacaktır. Bu renkteki farları mümkün olduğunca sedefli kullanmaya özen gösterin.

Rujda koyu tonlar

Ten ve göz makyajını hafif tuttuk fakat dudaklar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Özellikle koyu bordo hatta mora çalan ruj renkleri 2021 için çok kullanılacak ruj renkleri arasında. İster mat isterseniz de dudak parlatıcısıyla kullanabilirsiniz.