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Saçları incelten şeyler nelerdir çok sıkı toplamak zarar veriyor!

Saçlarınızda her zamankinden daha belirgin bir incelme görüyorsanız bunun sebeplerini haberimizden öğrenebilirsiniz...

Saçları incelten şeyler nelerdir çok sıkı toplamak zarar veriyor!
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Saç bakımı rutininizde farkında olmadan yaptığınız davranışlar saçlarınızı inceltiyor olabilir. Saç sağlığının korunması hem saç incelmesinin hem de saçımızda oluşabilecek olan diğer sorunların önüne geçebilmek adına dikkat edilmesi gereken bir olgudur. Saçları incelten alışkanlıklara veda ederek kalın ve gür saçlara kavuşabilirsiniz!

Saçları çok sıkı toplamak

Gündelik işleri daha kolay yapmak için yaptığımız sıkı örgüler, topuzlar veya at kuyruğu saç köklerine büyük ve sürekli bir gerilim uygular. Saçları folikülden dışarı itip incelmeye ve hatta yara izine dahi neden olabilir.

Öğün atlamak

Yeterli kalori alımını sağlayamadığınızda vücudunuz tüm enerjiyi kalbiniz ve beyniniz gibi temel işlevlere yönlendirerek saçı ve saç derisini geri plana atabilir. Diyet, hormonlarınıza bir şok etkisi yaratabilir ve yeni saçlar, dökülen saçların yerini alacak şekilde çıkmayabilir.

Çok fazla güneş ışınına maruz kalmak

Dışarı çıktığınızda, güneşin UV ışınları saçınızın elastikiyetini ve gücünü azaltmaya başlar. Uzun süreli ısı ve güneş ışığına maruz kalma saçınızı ve saç derinizi kurutabilir bu da saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle açık renkli ve ince saçlar bundan daha çabuk etkilenir.

Saçı düzenli kestirmemek

Kulağa ne kadar basit gelse de saçınızı ara sıra kestirmek sağlıklı bir uzama sürecine yardımcı olabilir ve incelmeyi önleyebilir. Düzenli kesim kuru, kırılgan ve ölü saç uçlarını giderir.

Sıcak suyla duş almak

Sıcak su saç tellerini gerer ve kurutur. Tıpkı cilde yaptığı gibi saçı kuru, kırılgan, kopmaya ve dökülmeye yatkın hale getirir. Sıcak su, kafanızdaki mikrop ve bakteri popülasyonunu da artırabilir ve bu da saçlarınızın incelmesine yol açabilir.

Kafayı fazla kaşımak

Saç derisindeki kaşıntı hissi, mantar enfeksiyonu, alerji veya iltihaplanmanın sonucu olabilir. Bu problemlerin tümü saça zarar verir ve incelmeye neden olabilir. Ancak bunun üzerine bir de kaşıdığınızda, saç köklerinize zarar verirsiniz ve bu da saç dökülmesine neden olabilir.

Saç şekillendirici aletleri çok sık kullanmak

Saç kurutma makinelerinin, maşaların ve düzleştiricilerin saçınıza büyük zararı var. Yüksek ısı, yağları ve proteinleri saçınızdan ve koruyucu kütikülünden uzaklaştırarak nem dengesini bozar ve kırılmaya ve incelmeye neden olur. Sonrasında saçınız kuruyabilir ve güçsüz kalarak ve kopmasına neden olabilir.

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