Bahar ev dekorasyonu önerileri neler duvarlarınızda canlı renkler kullanın!

Güneşli günlerin çoğalıp çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde evinizde de kışın etkisinden kurtulmak istiyorsanız dekorasyon önerilerimize kulak verin. Bahar dekorasyonuna uygun daha ferah bir eve kavuşmanızı sağlayacak birkaç tüyoyu derledik. İşte evinizi bahara hazırlamanın 6 yolu!

Güneş ışığının evinize girmesine izin verin

Bahar mevsimiyle gelen gün ışığından daha fazla yararlanmak için kalın perdelerinizi kenara itin, camları açın ve güneş ışığıyla birlikte bahar havasının da içeriye girmesine izin verin. Eğer güneş ışığından yeterince yararlanamadığınızı düşüyorsanız mobilyalarınızın yerlerini değiştirin. Örneğin okuma koltuğunuz cam kenarında değilse bu koltuğu cam kenarına taşıyarak geçirdiğiniz vaktin daha keyifli olmasını sağlayabilirsiniz.

Duvarlarınızı canlı renklere boyayın

Evinizde baharı hissetmek için işe duvarlardan başlayabilirsiniz. Evinizin duvarlarını bahara yakışır, canlı renklerle boyayabilir ya da doğayı evinize taşıyacak duvar kâğıtlarından yardım alabilirsiniz. Özellikle 3 boyutlu duvar kağıtları sayesinde evinizin duvarlarına baktığınızda kendinizi tropikal bir atmosferin içerisinde bulabilirsiniz. Eğer bu kadar köklü bir değişim için hazır değilseniz doğa fotoğraflarına, resimlerine ya da renkli tablolara duvarlarınızda yer verebilirsiniz.

Farklı renkte çiçeklere yer açın

Eğer bahar atmosferini evinize taşımaya karar verdiyseniz çiçeklerle iç içe olacaksınız demektir. Evinizi farklı renklere sahip çiçekler ile süsleyebilir, hoş saksılar sayesinde bitkilerinizin evinize daha güzel bir hava katmasını sağlayabilirsiniz.

Fazlalıklardan kurtulun

Söz konusu bahar dekorasyon trendleri ise her yolun ferahlığa çıktığını fark etmişsinizdir. Bu nedenle evinizi daha ferah gösterecek uygulamalar yapabilirsiniz. Duvarlarda aynalara yer vermek, evinizi daha geniş göstermek için mükemmel bir çözüm. Bunun yanında ihtiyacınız olmayan küçük eşyaları saklama kutularına koyarak evinizi daha düzenli bir hale getirebilir ya da kullanmadığınız mobilyalarınızla giysilerinizi, ihtiyacı olanlara verebilirsiniz.

Evinizi renklendirin

Baharı yansıtacak bir ev dekorasyonu yapmanıza yardımcı olacak açık mavi, yeşil, pembe, sarı, lila gibi canlı ve yumuşak renklere; biblo, saat, vazo gibi dekorasyon ürünleri sayesinde yer verebilirsiniz. Bunun yanı sıra yatak odanızda bu renklere sahip nevresim takımlarını kullanabilir ya da koltuklarınızı minderler ile süsleyerek salonunuzu daha renkli bir hale getirebilirsiniz. Dilerseniz kalın halılarınızı kaldırıp bahara yakışır ince ve renkli kilimleri de tercih edebilirsiniz.

Ahşap ürünler kullanın

Evinizde baharı hissetmenin en kestirme yollarından biri de ahşap ürünlerdir. Her mevsime uyum sağlayabilme özelliği olan ahşap ürünler, evinizin doğa ile bütünleşmesini en şık şekilde sağlayabilir. Örneğin palet ile kitaplık, koltuk, yatak ya da sehpa yaparak hem evinizde bahar rüzgârlarını estirebilir hem de geri dönüşüme katkı sağlayabilirsiniz.

Bahçenizi unutmayın!

Baharı yaşamak için en güzel alan balkon ya da bahçedir! Bahçenize rengârenk çiçekler dikebilir, hatta yemeklerinizde kullanacağınız sebzeler bile yetiştirebilirsiniz. Bahçe mobilyaları ise mevsimin tadını çıkarmanız için olmazsa olmaz. Eğer bahçeniz yok ama balkonunuz varsa bu alanı dekore ederek daha keyifli ilkbahar ve yaz mevsimleri yaşayabilirsiniz.