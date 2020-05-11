Evde çiçek bakımı nasıl olmalı fazla sulamamaya dikkat edin!

Evde çiçek bakmak, kolay gibi görünen zor bir iştir. Evde baktığınız çiçeklerin çabucak solup ölmesinden şikayetçiyseniz önerilerimize bir göz atmanızda fayda var. İpuçlarını takip ederek çiçeklerinizin uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. İşte evde çiçek bakımının önemli püf noktaları!

Gün ışığı

Yeteri kadar gün ışığı bir bitkinin ömrü için çok önemlidir. Çiçeklerinizi evinizin gün ışığı alan bölgelerine yerleştirin. Türlerine göre, direk güneş ışığına ya da gölgeye ihtiyaç duyarlar. Eğer az ışık isteyen çiçekleri direk güneş ışığı alan yerlere koyarsanız, yaprakları kararmaya başlar.

Nem seviyelerine dikkat

Ev bitkilerinin bakımında, ortamdaki nem değeri çok önemlidir. Sezon değişiklikleri kadar, evinize en uygun olan çiçekleri öğrenmeniz de gerekiyor. Örneğin, tropikal bitkilerin neme daha çok ihtiyacı vardır. Ama ısı oranı daha düşük bir yerde yaşıyorsanız, daha fazla nem sağlamanın da yoları bulunmakta. Saksının dibine çakıl yerleştirmek ya da saksıyı su dolu bir çanağın içine koymak buna örnektir. Sprey şişesi ile yaprakları nemlendirmek de bir diğer seçenektir.

Fazla sulama ve drenaj

Bitkilerin kökleri fazla sulandıklarında ya da düzenli olarak drene edilmediğinde, çürümeye başlar. Taşlar ve diğer drenaj ürünleri doğru dengeyi tutturmanıza yardımcı olabilir. Sulama aralarında toprağın kuruması izin vermek de çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar

Çiçek seçimi önemli



Eğer ev bitkilerini öldürmekle ünlüyseniz, bazı kolay bakılan türlere yönelmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin, Afrika menekşesi ve aloe vera nispeten düşük bakım ister ve sıkı bir sulama zamanlaması gerektirmezler.

Gübre ve zararlılar

Çiçeklerinize fazla gübre eklemek etkileyici bir büyümeye sebep olur ama çok fazla eklemek saksını değiştirmek zorunda bırakabilir ve özellikle yaz mevsiminde zararlılar için cazibe merkezi haline getirir. Bitkiler için genel bir kural, genellikle ilkbahar ve yaz olan büyüme dönemleri boyunca çözünür bir gübre ile 3 kez desteklemektir.

Yerlerini çok sık değiştirmeyin

Bitkilerinizi yeniden düzenlemek size cazip gelebilir ama ev hayvanları gibi ev çiçekleri de fazla yer değiştirmekten hoşlanmazlar. Onun için en uygun ışığı sağlayabildiğiniz köşeyi bulduğunuzda, çiçeğin yerini değiştirmemelisiniz.