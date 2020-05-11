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Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan ve yarışmaya ilk haftası adaya elenen Makbule Karabudak, koronavirüs salgınına yakalandı.

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan ve yarışmaya ilk haftası adaya elenen Makbule Karabudak'ın  koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 

Durumunun iyi olduğu öğrenildi 

Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

''Evde kalın güzel günler yakın'' 

Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü. Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.

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