Hazal Kaya kimdir Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Hazal Kaya, Anneler Günü'nde bir ilki yaparak oğlu Fikret Ali'yle olan fotoğrafını paylaştı. Kaya'nın takipçileri Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a benzetti. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı

Bugüne kadar oğlu Fikret Ali'nin yüzünün görüldüğü fotoğrafları paylaşmayan Kaya, Anneler Günü'ne özel ilk kez bu kuralını bozdu. Güzel oyuncu paylaşımına "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım." notunu düştü.

Hazal Kaya, aynı paylaşımda bebekken annesiyle çekildiği bir fotoğrafa da yer verdi.

Hazal Kaya kimdir?

Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

