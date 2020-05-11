Acun Ilıcalı'dan anneler günü paylaşımı yokluğuna hiç alışmayacağım!

Survivor çekimleri dolayısıyla Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde annesiyle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayarak duygusal bir paylaşımda bulundu.

"Yokluğuna hiç alışmayacağım"

1990 yılında bir trafik kazasında anne ve babasını yitiren televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından annesiyle çekilen siyah beyaz bir fotoğrafını yayınladı. Ilıcalı, paylaşımına "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışmayacağım" açıklamasını düştü. Paylaşımı herkesi duygulandıran Ilıcalı'nın fotoğrafına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

"Bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde"

Acun Ilıcalı, anne ve babasının feci şekilde can verdiği kazayı yıllar önce şu sözlerle anlatmıştı: "Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu. Bu dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi."