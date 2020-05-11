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Kuzu kulağının faydaları neler pis kanı temizler!

Halk arasında ekşilik, turşuotu, ebemekşisi, ekşimlik, oğlak kulağı gibi isimlerle anılan kuzu kulağı kandaki toksinlerin atılmasına yarıyor.

Kuzu kulağının faydaları neler pis kanı temizler!
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Bilim literatüründe 'Rumex crispus' olarak adlandırılan kuzu kulağı, yüksek miktarda A, B ve C vitamini içeriyor. Demir ve fosfor bakımından da oldukça zengin olan kuzu kulağı, cilt hastalıklarına, ağız yaralarına, vücuttaki kirli kanın atılmasına yardımcı oluyor. Gelin kuzu kulağının saymakla bitmeyen faydalarına birlikte göz atalım!

Kandaki toksinleri temizler

Kuzu kulağı kandaki toksinleri ve yağları temizleyerek idrar yolu ile atar. Bu işlem sırasında idrar yollarını ve mesaneyi temizler. Taş ve kum oluşumunu önler.

Hastalıklardan koruyor, ateşi düşürüyor

Gribe ve soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırır, hastalıklara yakalanmayı önler. Bağışıklığın neden olduğu yüksek ateşi düşürür.

Ağız sağlığı

Kuzu kulağı ayrıca ağız yaralarını iyileştirmede de birebirdir. Diş etlerini güçlendirerek, diş kaybını önler. 

Güneş yanıklarını giderir

Güneş yanıklarında rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bunun için, körpe kuzukulağı yaprakları toplanıp ezilerek lapası yapılır ve etkilenen bölgeye dıştan uygulanır.

Adet düzensizliğini gidermeye yardımcı

Adet düzensizliğine karşı oldukça etkili olan kuzu kulağı, regl döneminde kanamanın düzene girmesine yardımcı olur.

Kan şekerini ayarlar

Kuzu kulağı çiğ olarak, düzenli yenildiğinde kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Kuzu kulağı tüketirken dikkat!

Kuzukulağı, gut, romatizma ve böbrek hastalığı bulunan kişilere uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Ayrıca idrar yolları sorunu olanların kuzu kulağı tüketiminden kaçınmaları gerekmektedir.

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