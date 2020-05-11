Selin Ciğerci kimdir yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı her halimle gurur duyuyorum!

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci son paylaşımı ile yine gündem oldu. Ciğerci, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sosyal medya fenomeni paylaştığı fotoğrafa "Taksim'de yaşadığım günler. Beni böyle şeylerle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum" notunu düştü.

''Beni böyle şeylerle vuramazsınız''

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, yıllar önce Taksim'de çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Selin Ciğerci paylaşımında, "Herkes birbirine atmasına bana atmanıza gerek yok. 'Gördün mü?' diye. Ailemden uzak olduğum, Taksim'de yaşadığım günler. En büyük sınavım olan yıllar. Doğru ama beni böyle şeylerle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum. Bakın kendim de paylaştım" notunu yazdı.

Peki Selin Ciğerci kimdir?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir.Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.