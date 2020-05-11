Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı!

Tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı şu günlerde evde vakit geçiren çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın 1. yaşını geçtiğimiz günlerde evde kendi aralarında kutlamıştı. Evcen, Anneler Günü'ne özel takipçilerini sevindirecek bir paylaşımda bulundu. Oğlu Karan'la olan fotoğraflarını paylaşan Evcen, hayranlarını mest etti. Paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 14 Aralık'ta oğlu Karan ile ilk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Evcen Anneler Günü'nde takipçilerine bir sürpriz yaparak oğluyla çekilmiş kareleri takipçileriyle paylaştı. Evcen'in fotoğrafına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

''Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık''

Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan Karan için duygusal paylaşım yapan Evcen, " "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum. İyi ki... Annen" notunu düşmüştü.