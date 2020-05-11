Kerimcan Durmaz kimdir Danla Bilic'le neden kavga ettiğini açıkladı!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz kendi gibi fenomen olan ve bir zamanlar arasından su sızmayan Danla Bilic'le aralarının neden bozulduğu ile ilgili konuk olduğu Orkun Işıtmak'ın Youtube'da programında bomba açıklamalarda bulundu.

''Ben de sinirlendim takipten çıktım''

Kerimcan Durmaz açıklamasında "Birkaç kez Danla Bilic’in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla’yı kanalıma çağırınca ‘Menajerimle görüşmem gerekiyor’ dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım" dedi. Kerimcan Durmaz sevgilisinin olduğunu da söyledi.

Kerimcan Durmaz kimdir?

Kerimcan Durmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ablaları Neşe Fişek ve Serap Akbudak kimdir ne iş yapıyor? Kerimcan Durmaz'ın anne ve babası kim? Instagram dünyasından şöhretliler arasına giren Kerimcan Durmaz kimdir sayfamızda ünlü fenomenin hem aile hayatının detaylarına hem de adının karıştığı mastüsbasyon videosu skandalının detaylarını bulabilirsiniz. Kerimcan Durmaz'ın biyografisinde ayrıca çok konuşulan servetinin detayları ile Kerimcan Durmaz'ın evinin görüntülerine de ulaşabilirsiniz. İşte Kerimcan Durmaz kimdir sorusunun siz elmaelma.com okurları için hazırladığımız en detaylı yanıtları...

Kerimcan Durmaz 2 Kasım 1994 doğumlu. 25 yaşındaki Kerimcan Durmaz İstanbul'da doğsa da aslen Balıkesir Akçaylı. Kerimcan Durmaz'ın asıl mesleği makyözlük. Lise eğitimi sonrası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Kerimcan Durmaz'ın şu sıralar mesleği DJ'lik aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni ve ara ara çeşitli şarkıları seslendiriyor. Kerimcan Durmaz'ın ünlü olması 2015 yılına denk geliyor. Sosyal medyada bir dönem çokça popüler olan Periscope ve Snapchat’te paylaştığı videolarla kısa sürede yüksek takipçi kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz, Instagram hesabıyla da aynı istikrarı sürdürdü.