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Evin havasını değiştiren bitkiler neler mutfak için açelya bitkisi!

Evinizdeki bitkiler, evinizin dekorasyonuna, havasına etki etmekle kalmaz, ruhunuza da iyi gelir. Evinizin havasını değiştirecek 10 bitkiyi paylaştık...

Evin havasını değiştiren bitkiler neler mutfak için açelya bitkisi!
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Koronavirüs nedeniyle vaktimizi daha çok ev ve yazlıklarda geçirdiğimiz bu günlerde bitkilerle uğraşmak gibisi yok. Bitkiler ortamın havasını değiştirmesinin yanında havadaki zararlı maddelerı emerek temizler. Evinizin her köşesini süsleyebileceğiniz bu bitkiler salonunuza, mutfağınıza capcanlı bir görünüm kazandıracak. İşte evin havasını değiştiren 10 bitki...

Aloe Vera

Aloe verada elektromanyetik dalgaları emme özelliği bulunur. Ayrıca, aloe vera bitkisi antiseptik özellikleri ile de öne çıkıyor. Bol ışıkta yetişen bu bitki sıcak bir ortamda daha sağlıklı büyüyor.

Benjamin

Evlerin vazgeçilmez bitkisi olan benjamin bitkisi kimyasal gazları emme konusunda birebir. Bol ışık isteyen bitki ayrıca 15 derecenin üzerinde yaşıyor.

Bambu Palmiye

Bambu palmiye evde kullanılan temizlik ürünlerindeki kimyasalların etkisini azaltmak için harika bir bitki. Az ışık seven bambu palmiyesi evinizde sağlıklı bir ortam yaratacak. Bu bitkiyi çamaşır yıkadığınız alanın yakınına yerleştirerek fayda sağlayabilirsiniz.

Açelya

Banyo ve mutfak temizleyicileri kimyasalları üzerinde etkili olan açelya bitkisi serin ortamda yetişiyor. Banyo veya mutfak yakınında bulundurulması tavsiye edilen bitki nemli ortamları seviyor.

Deve Tabanı

En sık karşılaşılan bitkilerden olan deve tabanı loş ışık seven bir bitki. Teknolojik aletlerin zararlı kimyasallarını emmede etkili olan bitkiyi güneş ışınlarından koruyun.

İngiliz Sarmaşığı

Ortamın havasını bozan pek çok kimyasalı yok etmede etkili olan İngiliz sarmaşığı yetiştirilmesi kolay olan bitkilerden biri. Evi saatler içinde hijyenik bir hale sokan bu bitki, orta ışıkta ve 8 derece üzerinde yetişiyor.

Garbera 

Dekoratif çiçek olarak ün salan gerbera çok sigara tüketilen ortamlar için ideal bir bitki. Sigara dumanını absorbe eden bu bitki az ışıkta yetişiyor ve ev sıcaklığında büyüyor.

Salon Eğreltisi

Çoğu evde rastladığımız salon eğreltisi de hava temizleyen onemli bitkilerden biridir. Her gün büyük miktarda ksilen ve formaldehit emer. Fujerin bir diğer avantajı ise, düzenli olarak püskürterek sulandığında, çok fazla ısıtılan odaların nem oranını farkedilir biçimde yükseltmesidir.

Beşparmak

Aydınlık bir yerde yetişen beşparmak bitkisi zararlı kimyasal maddeleri ev ortamından 24 saatte arındırabilen bir bitki. Orta sıcaklıkta yetişen bitki ayrıca geniş bir alanda konumlandırılmalı.

Yelken Çiçeği

Her kategoride şampiyon olan spatifilyum’a hiçbir hava kirletici madde dayanmaz ! Büyük boydakilerin yaprakları saatte 15 µg formaldehit, ksilen, toluen, amonyak, benzen, trikloretilen ve ayrıca alkol ve aseton buharını da emer. Kim daha iyisini yapabilir ki ?

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