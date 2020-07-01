Dev kavanoz tatlısı nasıl yapılır mükemmel lezzet!

Bugün elmaelma.com okuyucuları için az vakit alan, lezzetiyle gönüllerde taht kuran dev kavanoz tatlısı tarifini hazırladık. Yumuşacık puding katmanlarının arasında taze meyveler ve bisküviler damağınızı şenlendirmek için sizleri bekliyor olacak. Kavanoz tatlısında damak tadınıza göre farklı meyveler ve pudingler dahi kullanabilirsiniz. Peki kavanoz tatlısı nasıl yapılır? Gelin kavanoz tatlısı tarifine birlikte göz atalım...

Malzemeler:

1 paket kakaolu bisküvi

1 paket bebe bisküvisi

1 paket kakaolu hızlı puding karışımı

1 paket vanilyalı hızlı puding karışımı

15 adet çilek(doğranmış)

2 adet muz(dilimlenmiş)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

1 yemek kaşığı file badem

1/2 çay bardağı fındık

Yapılışı:

Kakaolu bisküvilerinizi küçük parçalara ayırarak servis etmek istediğiniz ayaklı kasenin tabanına eşit bir şekilde dağıtın. Paketin arkasındaki yönergelere göre hazırladığınız kakaolu hızlı puding karışımını kepçe yardımıyla bisküvilerin üzerine dökün. Bir yemek kaşığıyla pudingi kaseye düzgünce yayın ve kenarlara yayılan kısımlarını düzeltin. Küçük dilimler halinde kestiğiniz çilekleri kakaolu puding karışımının üzerine gelişigüzel dağıtın.

Ardından paketindeki yönergelere göre hazırladığınız vanilyalı hızlı pudingi çileklerin üzerine dökün. Yemek kaşığı yardımıyla vanilyalı pudingi eşit bir şekilde kaseye dağıtın. Ayaklı cam kasenin en dış kısımlarına gelecek şekilde yuvarlak muz dilimlerini dizin. Kasenin orta kısmını küçük parçalara ayırdığınız bebe bisküvisi ile doldurun. Hindistan cevizi, fındık, file badem ve kalan kakaolu bisküvi parçalarınızı da kasenin orta kısmına eşit bir şekilde yayın. Afiyet olsun!