Macar kebabı nasıl yapılır büyüleyici bir tat!

Sofraya koyduğunuzda herkesi mest edecek bir görüntüsü olan ve tadı ile damaklarda taht kuracak olan macar kebabı tarifine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Değişik yemek tarifi arayanların deneyebileceği bu şahane lezzete bayılacaksınız. Peki macar kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda macar kebabı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

500 gram dana kuşbaşı eti,1 su bardağı bezelye,1 su bardağı patates (minik küpler halinde doğranmış),4-5 adet tane karabiber,1 yemek kaşığı haşlanmış mısır,1 adet patlıcan (minik küpler halinde doğranmış),1 yemek kaşığı zeytinyağı,100 gram kaşar peyniri,1 çay kaşığı karabiber,1 tatlı kaşığı tuz,1diş sarımsak, 1 adet domates

Beşamel sosun malzemeleri:

2 yemek kaşığı tereyağı,2 yemek kaşığı un,1,5 su bardağı süt,1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,1 tutam muskat cevizi rendesi

Yapılışı:

Küçük küçük doğradığınız patates ve patlıcanları kızartıp fazla yağını süzün. Sarımsak, bezelye ve mısırları dizdiğiniz fırın kabına kızarmış patates ve patlıcanları da ekleyip karabiber ilavesiyle karıştırın. Alüminyum folyo ile kabın üzerini örtüp 10 dakika pişirdikten sonra folyoyu çıkararak 5 dakika daha pişirin. Diğer yandan tavada etleri soteleyin. Beşamel sos için tereyağını eritip unu kavurduktan sonra azar azar süt ekleyin. Baharatları de ekleyip karıştırın. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatın. Sebzeleri fırından çıkardıktan sonra üzerine kaşar dizin, etlerle birlikte domates püresini de üzerine yayın. En son beşamel sosu da üzerinde gezdirip fırına verin. Kızarınca fırından çıkarıp servis edin.