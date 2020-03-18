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Fritata nasıl yapılır böylesini daha önce yemediniz!

Kahvaltı sofralarında değişiklik mi arıyorsunuz? Bu tarif omlete resmen boyut atlatıyor ve lezzetine lezzet katıyor. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı!

Fritata nasıl yapılır böylesini daha önce yemediniz!
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Klasik omlete boyut atlatmaya ne dersiniz? Fritataya sofralarınızda mutlaka yer açmalısınız. İtalyan omleti olarakta bilinenen fritata ile kahvaltı sofralarınızı renklendirebilecek gönül rahatlığı ile misafirlerinizi ağırlayabileceksinizç işte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

4 adetyumurta
2 adetküçük boy patates
1 adetorta boy kuru soğan
8 adetkültür mantarı
200 gramıspanak
4 adetkurutulmuş domates
8 adetcherry domates
1/4 demetmaydanoz
3 yemek kaşığıayçiçek yağı
1/2 çay kaşığıtuz
1/2 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber

Hazırlanışı: 

Puf gibi kabaracak İtalyan omleti frittata'yı hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı piyazlık doğrayın. Patatesleri tavla zarı büyüklüğünde kesin.Ayıklayıp yıkadığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Kurutulmuş domatesleri uzun ince şeritler halinde kesin. Üzerlerini nemli bir bezle temizlediğiniz mantarları ince ince dilimleyin. Bol suda yıkayıp kuruttuğunuz ıspanakları elinizle parçalara ayırın.Kenarları sığ olmayan ve fırına girebilecek büyüklükte bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Doğramış olduğunuz piyazlık kuru soğan ve patatesleri, hafif bir renk alana kadar yüksek ateşte soteleyin.
Kurutulmuş domates ve mantarları da kattıktan sonra soteleme işlemini 1-2 dakika daha sürdürün.Bütün haldeki cherry domatesler ve ıspanak parçalarını ilave edip karıştırın.Yumurtaları ayrı bir yerde tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve incecik kıyılmış maydanoz ilavesiyle iyice çırpın. Fırını 180-200 derece aralığında ısıtın.Yumurta karışımını sotelenen malzemelerin üzerine dökün, eşit olarak dağılmasını ve cherry domateslerin üstte kalmasını sağlayın. Arzuya göre bu aşamada rendelenmiş beyaz peynir ekleyin.Omleti, önceden ısıtılmış fırında 5 dakika gibi kısa bir süre, puf gibi kabarana kadar pişirin. Fırından çıkartıp servis tabağına aldığınız omleti, dilimledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

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