Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıklayan Deniz Bulutsuz, vücudundaki morlukları paylaştı!

Bir süredir Ozan Güven ile birlikte olan Deniz Bulutsuz'un darp edildiğine yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz, dün akşam saatlerinden Instagram hesabından açıklama yaparak Ozan Güven'den şiddet gördüğünü ve tüm hukuki yollara başvuracağını ifade etti. Bugün Ozan Güven'in uyguladığı iddia edilen şiddetin görüntüleri yayınlandı.

Elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesi yaralandı

Sözcü'de yer alan habere göre: Savcılığa verilen şikayet dilekçesinde 13 Haziran'da Ozan Güven'in evinde gerçekleştiği iddia edilen olay şöyle anlatıldı: Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde "Demek ki çok iyi s…." dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı. İkiliyi Ozan Güven'in şoförü ikametgahına bıraktı. Deniz Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Bulutsuz, Güven'in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı.

Çıplak ayakla evden kaçmaya çalıştı

Ünlü oyuncu evden kaçmaya çalışan Bulutsuz'a engel oldu. Deniz Bulutsuz, Güven'in saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını ileri sürdü. Evden kanlar içinde ve çıplak ayaklarla kaçmayı başardığını belirten Deniz Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı Güven'in şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını dilekçesinde anlattı.

Güvenlik kamereları incelenecek

Dilekçede evdeki güvenlik kameralarının incelendiğinde olayın gerçekliğinin ortaya çıkacağı belirtilerek savcılıktan cep telefonlarının konumlarının incelenmesi de istendi. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Deniz Bulutsuz ifadesinde şunları anlattı: "Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan'ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı."

"Üzerime oturarak sert bir tokat attı, kendi yüzüne de vuruyordu"

Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dedi."

"Saçlarımdan tutup duvara vurdu"

"Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım. Ozan pek çok eşyayı kırmıştı. Bu sırada yerde bulunan kırılmış cam parçalarından da hem ben hem Ozan yaralandı. Elimde su şişesi ile beklerken "Bana biraz su ver" dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, 'al sana su' dedi"

"Seni öldüreceğim"

"Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiç bir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için çok büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü beni araca alarak dolaştırdı. Bir benzinliğe uğrayarak su ve kolonya aldı. Evin yan sokağına giderek, ben araçta beklerken şoförü eşyalarımı aldı. Sonra da beni arkadaşımın evine bıraktı.

Ozan Güven de darp raporu aldı

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından Ozan Güven de darp raporu aldı. Ozan Güven savcılığa verdiği ifadede ayrılmak isteyince kız arkadaşının oyununa geldiğini iddia etti. Ozan Güven ifadesinde şunları anlattı: "Kız arkadaşımla 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra Ramazan isimli arkadaşımın evine gittik. Sohbet ederken Deniz, 'Ben Ozan'la görüşmeye başladığımda erkek arkadaşımdan fiilen ayrılmamıştım. Çok güzel bir ilişkimiz vardı…' dedi. Ben de bunun üzerine 'Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari…' dedim. Bu esnada Deniz ve ben birer kadeh içki içiyorduk. iddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Sadece bunları söyledim. Daha sonra Deniz ve beni, şoförüm evime bıraktı. Şoförüm eve girmeden ayrıldı."