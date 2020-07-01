Erken boşalma sebepleri neler? Psikolojiniz tetikliyor olabilir!

Erken boşalma çiftler arasında zaman zaman büyük sorunlara neden olabilir! Erkeklerin konuşmaktan çekindiği erken boşalma sebeplerini tetikliyor. Kadın ve erkek arasında büyük sorunlara yol açabilen erken boşalma uzman desteği ile terapi seansları sayesinde üstesinden gelmek için alternatif yollar arasında yer alıyor! Partnerinde veya erken boşalma sorunu yaşayanların sebep olduğu nedenler ve tedavi yöntemleri hakkında merak ettiğiniz tüm detayları elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

Erken boşalma sebepleri neler?

Çiftler arasında zaman zaman büyük yankılara neden olan erken boşalma sebepleri arasında hem psikolojik hem de biyolojik olabilir. Erken boşalma nedenleri arasında gösterilen bir diğer önemli konu ise partner kaynaklı olabilir. Kişinin partneri yoksa ve geçmişte erken boşalmaya dair negatif anılar besliyorsa erken boşalma nedenleri arasında gösterilmektedir.

Erkeklerde erken boşalma, partnerinin aceleci davranışları yer alabilir. Her ne kadar erkekler için utanç verici bir mesele gibi algılansa da aksine utanılmaması gereken ve tedavisi olan bir durumdur.