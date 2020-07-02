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İngiliz şarkıcı Dua Lipa, örgü bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yapan Lipa'nın paylaşımına beğeni yağdı.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, örgü bikinisiyle ayna karşısında poz verdi
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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, yaklaşık bir yıldır Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile birlikte. Mutlu bir ilişki yaşayan çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecini de birlikte geçirdi ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Örgülü bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

Dua Lipa'nın önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozları oldukça konuşuldu. Instagram'da 47 milyon 600 bin takipçisi olan İngiliz şarkıcı, örgülü bikinisiyle ayna karşısına geçip poz verdi. Dua'nın söz konusu paylaşımına 5 milyona yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.

Bella Hadid'e benzetildi

Türk takipçileri ise Lipa'nın bu pozlarını, müstakbel görümcesi Bella Hadid'e benzetti ve "Dua görümcesinin yolundan gidiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

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