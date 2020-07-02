Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e sert sözler çocuk evrak ile değil his ile yapılır!

Genç şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses'in ev polemiğide gerginlik sürüyor. Dilan Çıtak, kendisine ev vereceğini söyleyip sonradan vazgeçen İbrahim Tatlıses'e sert sözlerle yüklendi.

"Evrakları göndermediği için evi alamadı"

Dilan Çıtak, önceki açıklamasında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine Kuşadası'nda bir ev vereceğini, ancak evin verilmediğini ifade etti. Bu sözlere cevap veren Tatlıses ise "Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı. Ona İstanbul'da ev vereceğim" açıklamasını yaptı.

"Çocuk evrakla yapılmıyor, hislerle yapılıyor"

Sözcü'de yer alan habere göre: Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Dilan Çıtak, babasının bu sözleri için şu ifadeleri kullandı: "Ben başkaları gibi gidip koşup notere evrakları hemen vermedim, başkaları koşup gitmişler, ben geç göndermiş olabilirim, keşke koşup gitseydim ve hayır kurumuna bağışlasaydım. Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum. Çocuk evrakla yapılmıyor hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada evrak geç geldi çok getirildi denmez, bu çok mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş."

"İnsanın salak yerine konması yanlış"

"Ben kalkıpta bir şeylerin peşine düşmedim, bana göre Sezar'ın hakkı Sezar'ındır. İnsanın salak yerine konması yanlış, adaletli olmak lazım, babam herkese çok yardımsever bir insandır yanındaki yardımcılara kadar verilen ev 23 sene sonra barıştım denilen çocuğa verilmiyorsa evrak bana suni geldi diyebilirim."