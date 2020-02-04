Köşe takımı alırken nelere dikkat edilmeli salonunuzla uyumlu olmalı!

Salonlarda konfor ve rahatlık sağlayan köşeli koltukların evinize uyumu iyi bir dekorasyon için önem taşıyor. Koltuğunuzu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar var. Bu noktalara uymak evinizin daha ferah ve güzel görünmesini sağlayacak. İşte köşeli koltuk alırken dikkat etmeniz gerekenler...

Salonunuzla uyumlu olsun

Ev dekorasyonunda en göze çarpan eşyalarını koltuklar oluşturuyor. Güzel ve doğru bir ev dekorasyonu yapabilmek için ise elbette seçtiğiniz koltuğun tarz olarak uyguladığınız dekorasyon stili ile uyumlu olması şart. Örneğin evinizde klasik dekorasyon uyguladıysanız deri köşe koltukları tercih edebilirsiniz.

Alana uygun boyutta mobilya seçin

Mobilyalarınız mutlaka oturma odanızın boyutuna uygun olsun. Koltuğu konumlandırmayı planladığınız alanın ölçüsünü almalı ve bu doğrultuda mobilya seçmelisiniz.

İhtiyacınıza göre seçim yapın

Eğer depolama alanına ihtiyacınız varsa alt kısımları saklama alanı olarak kullanılabilen ürünler tercih edebilirsiniz. Yine açılıp-kapanabilen koltuklar da ek yatak olarak kullanılabilir! Kısacası ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız.

Renk seçimi önemli

Stil kadar koltuk renk seçimi de çok büyük önem taşıyor. Tercih ettiğiniz renk paletine uygun tondaki bir mobilya, sizi hayal ettiğiniz eve yaklaştıracaktır.

Malzeme kalitesi

Koltuğunuzun iskelet malzemesi ve kumaşı, kullanımı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır. Kayın, gürgen, çam, ceviz gibi ağaçlardan yapılan mobilyalar dayanıklılık konusunda başarılıdır. Kumaş olarak da sık dokunan bir kumaş olan tay tüyü tercih edebilirsiniz.