search menu
search
close

Köşe takımı alırken nelere dikkat edilmeli salonunuzla uyumlu olmalı!

Evinizde şık bir dekorasyon sağlamak ve güzel bir görünüm elde etmek için göz önünde bulundurmanız gereken hususlar var. İşte koltuk alırken dikkat edilecekler!

Köşe takımı alırken nelere dikkat edilmeli salonunuzla uyumlu olmalı!
-A A+

Salonlarda konfor ve rahatlık sağlayan köşeli koltukların evinize uyumu iyi bir dekorasyon için önem taşıyor. Koltuğunuzu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar var. Bu noktalara uymak evinizin daha ferah ve güzel görünmesini sağlayacak. İşte köşeli koltuk alırken dikkat etmeniz gerekenler...

Salonunuzla uyumlu olsun

Ev dekorasyonunda en göze çarpan eşyalarını koltuklar oluşturuyor. Güzel ve doğru bir ev dekorasyonu yapabilmek için ise elbette seçtiğiniz koltuğun tarz olarak uyguladığınız dekorasyon stili ile uyumlu olması şart. Örneğin evinizde klasik dekorasyon uyguladıysanız deri köşe koltukları tercih edebilirsiniz.

Alana uygun boyutta mobilya seçin 

Mobilyalarınız mutlaka oturma odanızın boyutuna uygun olsun. Koltuğu konumlandırmayı planladığınız alanın ölçüsünü almalı ve bu doğrultuda mobilya seçmelisiniz.

İhtiyacınıza göre seçim yapın

Eğer depolama alanına ihtiyacınız varsa alt kısımları saklama alanı olarak kullanılabilen ürünler tercih edebilirsiniz. Yine açılıp-kapanabilen koltuklar da ek yatak olarak kullanılabilir! Kısacası ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız.

Renk seçimi önemli 

Stil kadar koltuk renk seçimi de çok büyük önem taşıyor. Tercih ettiğiniz renk paletine uygun tondaki bir mobilya, sizi hayal ettiğiniz eve yaklaştıracaktır.

Malzeme kalitesi

Koltuğunuzun iskelet malzemesi ve kumaşı, kullanımı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır. Kayın, gürgen, çam, ceviz gibi ağaçlardan yapılan mobilyalar dayanıklılık konusunda başarılıdır. Kumaş olarak da sık dokunan bir kumaş olan tay tüyü tercih edebilirsiniz.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Uzak mesafe ilişkisinin artıları! Uzak mesafe ilişkisinin artıları!
İlişkiler
Müthiş lezzet: Kolay browni tarifi Müthiş lezzet: Kolay browni tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Önceki Haberler
Vücudunuzda kaşıntı ve su dolu döküntüler varsa..
Vücudunuzda kaşıntı ve su dolu döküntüler varsa..
Baş dönmesi ve denge kaybı hastalık habercisi!
Baş dönmesi ve denge kaybı hastalık habercisi!
Bu çay migren ağrılarını kesiyor!
Bu çay migren ağrılarını kesiyor!
Trabzonspor'un yengesi son paylaşımıyla beğeni butonunu çökertti!
Trabzonspor'un yengesi son paylaşımıyla beğeni butonunu çökertti!
Danla Bilic'in eski sevgilisiyle aşk mı yaşıyor? Simge'den jet yanıt!
Danla Bilic'in eski sevgilisiyle aşk mı yaşıyor? Simge'den jet yanıt!
Saçınıza limon sürün sonuç inanılmaz!
Saçınıza limon sürün sonuç inanılmaz!
Birbirlerine demediklerini bırakmadılar: Benim evladıma beddua ettiniz
Birbirlerine demediklerini bırakmadılar: Benim evladıma beddua ettiniz
Kahvaltıların yeni lezzet: Semsek tarifi
Kahvaltıların yeni lezzet: Semsek tarifi
Yorumlar