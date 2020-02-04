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Semsek tarifi leziz mi leziz!

Şanlıurfa'nın enfes lezzeti olan semsek tarifine kahvaltı sofralarınızda mutlaka yer açmalısınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

Semsek tarifi leziz mi leziz!
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Kahvaltı sofralarınızda  Şanlıurfa'nın enfes lezzeti semsek tarifine yer vermeye ne dersiniz? Özellikle Urfa peyniri ile pişirildiğinde tadına doyum olmayan bu enfes lezzet, oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazrlayabileceğiniz tariflerden biri olacak. Peki semsek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda semsek tarifi! 

MALZEMELER: 

Hamur İçin:

4 su bardağı un, 3 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı sıvı yağ,1 tatlı kaşığı tuz,1 su bardağı su

İç Harcı İçin:

200 gram lor peyniri

Kızartmak İçin:

0,5 litre sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

Bir yoğurma kabında hamur malzemelerinin tümünü karıştırın.Suyu hamurunuz kulak memesi kıvamana gelene kadar azar azar ekleyin.Hamuru 30 dakika dinlendirin.Unlanmış tezgahta, dinlendirdiğiniz hamuru 4 eşit bezeye bölün.Bir bezeyi alıp çok ince olmayacak şekilde açın.Bir çaydanlık kapağı veya bardak yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar çıkarın.Yuvarlağın yarısına bir tatlı kaşığı peynir koyup çatal yardımıyla hamuru kapatın.Kızgın yağda  altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Ardından fazla yağını süzdürerek servis edin.

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