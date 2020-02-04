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Demet Akalın Fatih Ürek'e ateş püskürdü evladıma beddua ettiniz!

Demet Akalın ve Fatih Ürek arasındaki gerginlik artıyor. İki ünlü isim birbiri için demediğini bırakmadı.

Demet Akalın Fatih Ürek'e ateş püskürdü evladıma beddua ettiniz!
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Aylardır görüşmeyen Fatih Ürek ve Demet Akalın birbirlerine girdiler. 2. Sayfa programına katılan Ürek, Akalın'ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve "Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet" diyerek ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı Akalın'ın cevabı ise gecikmedi. Akalın ''Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz'' diyerek ateş püskürdü. 

''Sürekli dedikodu yapıyor''

Fatih Ürek daha önce verdiği bir röportajda da Demet Akalın'ın 'Dedikoducu' olduğunu dile getirmiş ve "Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" demişti.

Demet Akalın Fatih Ürek'e ateş püskürdü evladıma beddua ettiniz!

''Anla diye cenazeye bile gelmedim''

Demet Akalın, Fatih Ürek'in bu sözleri üzerine Instagram'dan bir yorum yaptı. "Tilki??? O senin işindir" diyen Akalın, Ürek'e şöyle cevap verdi: "Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bi söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!"

Ne olmuştu?

Şarkıcı Fatih Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın'ı 'dedikoducu' deyip eleştiri yağmuruna tutmuştu. Ablasını kaybettiği süreçte 'Demet Akalın'ın sizi taziye için aramaması üzdü mü?" sorusuna Ürek, "Arayabilirdi ama aramadı. Etrafındakiler çok şey söyledi aramamasına. Neden aramadı diyorlar, zira Türkiye'nin tüm starları beni aradı. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Sibel Can, Bülent Ersoy hepsi aradı, o da bir starsa araması gerekirdi" diye konuşmuştu.

 

 

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