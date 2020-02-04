Simge Sağın 'Tatlıcı' lakaplı Berat Demir ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Danla Bilic'in eski sevgilisi 'Tatlıcı' lakaplı Berat Demir ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Sağın, "Medyada iki gündür yer alan aşk yaşadığı iddia edilen isim ile hiç bir ilişkisi yoktur" dedi.

Menajeri aracılığıyla cevap verdi

Simge Sağın, söz konusu aşk iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Simge'nin menajeri Özgür Aras, aşk iddiasını ilişkin, "Medyada iki gündür yer alan aşk yaşadığı iddia edilen isim ile hiç bir ilişkisi yoktur" açıklamasını yaptı.

''Beni pek bağlamıyor''

Ünlü Youtuber Danla Bilic, eski sevgilisi Berat Demir ile şarkıcı Simge Sağın'ın aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklama yapan Bilic, "Doğru değil diye biliyorum. Ama bilemem. Beni pek bağlamıyor" dedi.