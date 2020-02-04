Trabzonspor'un yengesi Katerina Provaznikova sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!

Trabzonsporlu Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova, paylaşımlarıyla takipçilerninin nefesini kesmeye devam ediyor. Provaznikova son paylaşımıyla beğeni butonunu resmen çökertti.

Son paylaşımıyla yürek hoplattı

Çek model Katerina Provaznikova sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Skesi modelin Instagram'da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü markaların katalog çekimlerinde boy gösteren güzel model son paylaşımıyla yine yürek hoplattı.

Maçları tribünden izliyor

Provaznikova, sevgilisinin yanından da bir an olsun ayrılmıyor. Novak ile birlikte Türkiye'yi gezen ünlü model, Trabzonspor'un iç sahada oynadığı maçları da tribünden izliyor.

İşte Provaznikova'nın birbirinden seksi paylaşımları: