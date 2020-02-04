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Trabzonspor'un yengesi Katerina Provaznikova sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerinin nefesini kesmeye devam ediyor.

Trabzonspor'un yengesi Katerina Provaznikova sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!
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Trabzonsporlu Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova, paylaşımlarıyla takipçilerninin nefesini kesmeye devam ediyor. Provaznikova son paylaşımıyla beğeni butonunu resmen çökertti. 

Son paylaşımıyla yürek hoplattı 

Çek model Katerina Provaznikova sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Skesi modelin  Instagram'da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü markaların katalog çekimlerinde boy gösteren güzel model son paylaşımıyla yine yürek hoplattı. 

Maçları tribünden izliyor 

Provaznikova, sevgilisinin yanından da bir an olsun ayrılmıyor. Novak ile birlikte Türkiye'yi gezen ünlü model, Trabzonspor'un iç sahada oynadığı maçları da tribünden izliyor.

İşte Provaznikova'nın birbirinden seksi paylaşımları:

Trabzonspor'un yengesi Katerina Provaznikova sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!Trabzonspor'un yengesi Katerina Provaznikova sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!

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