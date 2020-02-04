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Limonun saça faydaları neler rengini açıyor!

Çok eski dönemlerden itibaren saça şekil vermek amacıyla kullanılan limonun saç rengini açmak için de kullanıldığını biliyor muydunuz?

Limonun saça faydaları neler rengini açıyor!
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Sağlık için oldukça faydalı bir besin olan limonun saça olan faydalarını duymuş muydunuz? Eski zamanlardan itibaren saça şekil vermek amacıyla kullanılan limonun faydaları mucizevi etki yaratıyor. Limonun saça olan faydalarının neler olduğuna gelin hep beraber bakalım. 

Saç rengini açıyor

Yağlı saçlar için birebirdir. Saçları besleyen limon aynı zamanda saçların yağlanmasını da önlemektedir. Saç rengini doğal yolla açmak için de limondan yararlanabilirsiniz. 

Saç derisinin temizlenmesine yardımcı oluyor 

Limon aynı zamanda saç derisini de temizleyen bir besindir. Saç derisindeki tıkanıklıkları yok ederek, kepeğe karşı kalkan görevi görmektedir. Eğer saçlarınızın parlak görünmesini istiyorsanız, saç kreminizin içerisine bir miktar limon ilave etmeniz yeterli olacaktır. 

Saçları gürleştiriyor

Limon içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunduran bir besindir. Bu vitamin ve mineraller saç tellerini kalınlaştırmaktadır. Saçların gürleşmesini sağlayan mucize besinler arasında yerini korumaktadır. 

Limonlu saç maskesi tarifi 

Malzemeler:

2 yemek kaşığı limon suyu (taze sıkılmış),3 yemek kaşığı bal, 3 tatlı kaşığı zeytin yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayın. 

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