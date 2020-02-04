search menu
search
close

Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu!

Acun Ilıcalı, merakla beklenen programda yarışacak 3 ismi daha açıkladı. MasterChef'in renkli yarışmacısı Yasin Obuz'da kadroda yer aldı.

Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu!
-A A+

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu.

Yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu! 

Merakla beklenen yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu!

Masterchef'in renkli yarışmacısı kadroda yerini aldı 

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Saçınıza limon sürün sonuç inanılmaz! Saçınıza limon sürün sonuç inanılmaz!
Saç
Birbirlerine demediklerini bırakmadılar: Benim evladıma beddua ettiniz Birbirlerine demediklerini bırakmadılar: Benim evladıma beddua ettiniz
Magazin
En Güncel Galeriler
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Önceki Haberler
Evde kolayca hazırlanabilen saç bakım kürleri!
Evde kolayca hazırlanabilen saç bakım kürleri!
Sağlıklı cinsel hayatın sırrı: Özgüven
Sağlıklı cinsel hayatın sırrı: Özgüven
Bu tada hayran kalacaksınız: Cevizli kurabiye
Bu tada hayran kalacaksınız: Cevizli kurabiye
Tam kıvamında: Mercimek köftesi tarifi
Tam kıvamında: Mercimek köftesi tarifi
Geçmişe sünger çekmenin 7 yolu!
Geçmişe sünger çekmenin 7 yolu!
Balgamlı öksürük ve yorgunluk varsa dikkat!
Balgamlı öksürük ve yorgunluk varsa dikkat!
Hemoroit sorununun çözümü bu besinde!
Hemoroit sorununun çözümü bu besinde!
Yemeklerin vazgeçilmezi körinin bu faydası şaşırtıyor!
Yemeklerin vazgeçilmezi körinin bu faydası şaşırtıyor!
Yorumlar