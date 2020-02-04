Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu!

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu.

Yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu!

Merakla beklenen yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

Masterchef'in renkli yarışmacısı kadroda yerini aldı

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.