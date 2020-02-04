Suçiçeği nedir su dolu döküntüler ve kızarıklık belirtisi!

En çok 5-10 yaşlarındaki çocuklarda görülen suçiçeği, yetişkin ve yaşlılarda da rastlanabilen bir hastalık. Su ile dolu döküntüler, kaşıntı hastalığın en yaygın belirtilerini oluşturuyor. Döküntüden önce birkaç gün önce ateş halsizlik ve iştahsızlık görülebiliyor. İşte suçiçeği hakkında tüm merak ettikleriniz...

Suçiçeği nedir?

Genellikle erken çocukluk döneminde geçirilen suçiçeğine varisella zoster virüsü (VZV) sebep olur. Sıklıkla ateşin de eşlik ettiği, yaygın ve kaşıntılı, içi sıvı dolu döküntülerle karakterize, bulaşıcılığı yüksek bir hastalıktır. Hastalık, virüs ile enfekte kişiden, solunum yoluyla ya da derideki vezikül denilen kabarcıkların içindeki sıvıyla temas sonucu bulaşabilmektedir.

Suçiçeği hastalığı belirtileri

Hastalığın tipik bulgusu içi su dolu döküntülerdir. Suçiçeği hastalığında döküntüler genellikle virüsle temastan 14-16 gün sonra ortaya çıkmakla birlikte, bu süre 10 ila 21 gün arasında değişebilir (kuluçka dönemi). Döküntüler başlamadan 1-2 gün önce ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı ve bazen hafif karın ağrısı görülebilir. Bu belirtiler genellikle döküntüler ortaya çıktıktan sonraki 2-4 gün içerisinde geçer. Ciltte kaşıntılı kızarıklıklar şeklinde başlayan döküntüler, hafif kabarıklaşarak berrak, içi sıvı dolu kabarcıklar(veziküller) haline gelir ve 24-48 saat sonra kabuklanmaya başlar. İlk oluşan döküntüler kabuklanmaya başlarken yaklaşık 5-7 güne kadar yeni döküntüler ortaya çıkar. Aynı bölgede, farklı evrelerdeki döküntülerin bir arada görülmesi, suçiçeği hastalığının tipik özelliğidir. Ağız içinde de döküntü görülebilir.

Su çiçeği tedavisi

Suçiçeği genellikle tedavi olmadan bir veya iki hafta içinde düzelir. Ateş varsa ateş düşürücüler kullanılır ancak aspirin sakıncalıdır. Kaşıntılar için ağızdan ve sürülerek kullanılan kaşıntı gidericiler kullanılır. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere antiviral tedavi uygulanır.

Su çiçeği ile temas etmiş duyarlı kişiler 72 saat içinde aşı yaptırırlarsa koruyucu olur. Rutin su çiçeği aşısı 12 aylıktan büyük bebeklere yapılır.