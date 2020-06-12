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Mutfağı güzelleştirmenin yolları neler daha fazla bitkiye yer açın!

Hayal ettiğiniz mutfağa sahip olmasanız dahi yapacağınız küçük değişiklerle harikalar yaratabilirsiniz. İşte mutfağınızı yeniden sevmenizi sağlayacak öneriler!

Mutfağı güzelleştirmenin yolları neler daha fazla bitkiye yer açın!
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Mutfak, günün önemli bir kısmını geçirdiğimiz bir alan. Mutfakta yapılan küçük, basit değişiklikler burada daha iyi zaman geçirmenizi sağlayacak, sizi daha iyi bir ruh haline sokacak. İyi temizlenmiş, yenilenmiş bir zemin, bitkilere yer açılmış bir mutfak, onu yeniden sevmenize yardımcı olacak. İşte mutfağınıza aşık olmanızı sağlayacak öneriler!

Bitkilerinizi temizleyin 

Bitki bakımı her zaman rahatlatıcıdır. Çiçek ve bitkilere bir odada yer vermek, odayı hayat dolu bir hale sokar. Bir dakikanızı ayırarak bitkilerinizin yapraklarını silin, su seviyelerini kontrol edin ve solmuş veya ölü olan kısımlarından kurtulun!

Mobilyalarınızın yerini değiştirin

Evinizdeki herhangi bir sandalyeyi hareket ettirmek ya da bazı sanat eserlerinin yerini değiştirmek, rahatlamak için çok önemlidir. Yapacağınız küçük ince düzenlemeler bile, kendinizi daha canlı ve mutlu hissetmenizi sağlayacak.

Zemin temizliği

Mermer ya da parke olsun, hiçbir şey zeminin tertemiz olduğu bir evin mutluluğunun verdiği hissi veremez. Bu noktada parkeniz varsa yenileyebilir, evinizin bu yepyeni görünümünün tadını çıkarabilirsiniz.

Çekmeceleri düzenleyin 

Önemsiz olduğunu düşündüğünüz şeyleri koyduğunuz bir çekmeceyi dahi düzenlemekten çekinmeyin. Çekmecenizdeki her şeyi sıralayın, artık istemediğiniz her şeyden kurtulun ve hepsini düzgünce yerleştirin!

Daha fazla yeşilliğe yer açın

Bir vazo veya kavanozun içerisine çok sevdiğiniz bir çiçeği ekleyerek başlayın. Onları masanıza, komodininize veya mutfak masanıza yerleştirin.

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