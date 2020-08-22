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Selen Seyven kimdir Baran Yıldırım'la dünyaevine girdi!

Selen Seyven, bir süredir birlikte olduğu Baran Yıldırım'la önceki gün sessiz sedasız evlendi. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagram'dan duyurdu.

Selen Seyven kimdir Baran Yıldırım'la dünyaevine girdi!
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Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Baran Yıldırım ile dün sessiz sedasız evlendi.

"Biz evlendik!"

Eşiyle düğün töreninden bir fotoğraf paylaşan oyuncu "Biz evlendik. Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemizin eşliğinde" dedi. Seyven paylaşımında düğün organizasyonunda emeği geçenlere de tek tek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Selen Seyven kimdir?

Selen Seyven, 2 Nisan 1986'da Ankara'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Bursalıdır. Yönetmen Ezel Akay'ın yeğeni olan Selen Seyven, Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan güzel oyuncunun 2007 yılında Genco dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile yıldızı parladı. Selen Seyven, sonrasında Kocamın Ailesi dizisinde başrol oynamış ve tanınırlığı daha da artmıştır.

İlk beyazperde deneyimini de 2005 yılında gösterime giren Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü adlı filmle yaşamıştır. Bu zaman kadar pek çok projede yer alan ve son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan; başrollerini Rasim Öztekin, Vildan Atasever, Ali Barkın, Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Klavye Delikanlıları dizisinde rol alan Seyven, son olarak Demet Evgar, Ceren Moray ve Kenan Ece gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi Avlu kadrosunda yer aldı.

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