Hande Ataizi, Bodrum tatilinde sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tartıştı!

Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Türbükü'nde denize girmek isteyen ikili bir tartışma yaşadı.

Sevgilisine kızdı

Habertürk'te yer alan habere göre: Bir süredir Bodrum'ta tatil yapan Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile tartıştı. Ayak üstü gergin anlar yaşayan çiftten Hande Ataizi, Aydoğdu'na, "Bu acele nedir? Koştur koştur gidiyorsun?" diyerek sevgilisinin yanından ayrıldı.

Tatsızlığı uzatmadılar

Daha sonra aralarında geçen olayı tatlıya bağlayan çift, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Ataizi, deniz sonrası dostlarıyla sohbet ederken, küçük Leon da otel misafirleriyle şakalaştı.