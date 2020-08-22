Hülya Avşar, Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu dekontu paylaştı!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyası için Vodafone Park'ta düzenlenen ve Kanal D'den canlı yayınlanan destek gecesinde siyah beyazlılar 150 milyon TL bağış topladı. Gecede bağış yapan ünlü isimler arasında yer alan Hülya Avşar, verdiği sözü yerine getirdi.

"Diğer verilen sözleri de bekliyoruz"

Beşiktaşa yardım kampanyası için bağış ve SMS'lerle yaklaşık 150 milyon TL toplandığı açıklanmıştı. Şimdiye kadar toplam bağıştan sadece 10 milyon TL bankaya yatırıldığını öğrenen Hülya Avşar ise sözünü tuttu. Avşar, 50 bin TL'lik bağışının dekontunu sosyal medyadan şu notla paylaştı: "Diğer verilen sözleri de bekliyoruz."

Kaynak: Hürriyet