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Aşırı yeme isteği nasıl engellenir yiyecekleri paketten yemeyin!

Hayat şartları, stres ya da hormonal nedenlerle oluşan aşırı yeme isteğini edineceğiniz alışkanlıklarla önleyebilirsiniz. İşte aşırı yemeyi önleyen 10 kural!

Aşırı yeme isteği nasıl engellenir yiyecekleri paketten yemeyin!
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Özellikle kış mevsiminde artan iştah ve aşırı yeme sorunu çoğu insanın karşısına çıkabiliyor. Bazen stres bazen de hormonal nedenlerle aşırı yeme isteği vücutta hasıl oluyor. Elmaelma.com olarak aşırı yeme isteğinizin önüne geçecek bazı alışkanlıkları biraraya getirdik. İşte aşırı yemeyi önlemenin 10 basit yolu!

Stresinizi azaltmaya çalışın

Kronik stres, iştahı artıran kortizol hormonunun seviyelerini yükselttiği için aşırı yemeye yol açmaktadır. Bu nedenle günlük yaşamınızda stresi azaltmanın yollarını bulmak önemli. Stresinizi azaltmak için müzik dinlemeyi, egzersiz, yoga ve meditasyon yapmayı, nefes alma tekniklerini kullanmayı deneyin.

Yiyecekleri paketten yemeyin

Yiyecekleri paketten doğruca yemek yerine bir tabağa alın. Ortalama bir porsiyonun ne kadar olduğunu öğrenerek yiyeceklerinizi buna göre ayarlarsanız aşırı yemenin de önüne geçmiş olursunuz.

Lifli gıdalar tüketin

Sebze, meyve gibi lif açısından zengin gıdaları tüketmek, kendinizi daha tok hissetmenize ve aşırı yeme isteğinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Fındık atıştırmak, salataya fasulye eklemek ve her öğünde sebze tüketmek yediklerinizi azaltmanızı sağlar.

Gözünüzün önünden uzaklaştırın 

Hangi yiyeceklerin aşırı yemeyi tetikleyebileceğini belirlemek ve onlardan kaçınmak işe yarayabilir. Bir şeye erişmek ne kadar zor olursa tüketme olasılığınız da o kadar az olur. Sağlıklı seçenekleri ise kolay erişilebilir hale getirin.

Dikkat dağıtan şeyleri ortadan kaldırın

Eğer yemek yerken etrafınızda cep telefonu, bilgisayar ve dergi gibi dikkat dağıtıcı şeyler varsa onları ya ortadan kaldırın ya da bir an önce başka bir yere geçin. Yemek yediğiniz süre boyunca sadece tabağınıza odaklanmak aşırı yemeyi önleyebilir.

Sağlıklı beslenen arkadaşlarınızla vakit geçirin

Arkadaşlarınızın yemek tercihleri, yedikleriniz üzerinde sandığınızdan daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Yapılan çalışmalar, arkadaşları sağlıksız şeyler sipariş eden kişilerin de buna meyillendiğini ortaya koydu. Bu nedenle sağlık hedefleri sizinle olan arkadaşlarınızla yemek yemeyi seçmek, aşırı yeme isteğinizi azaltabilir.

Arada bir kendinizi şımartın 

Çok kısıtlayıcı olan yeme alışkanlıkları tıkınırcasına yemeye yol açabilir. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir diyetin anahtarı, çoğu zaman işlenmemiş gıdaları yemeye odaklanmak olsa da arada sırada kendinize ufak özgürlükler tanıyın. Böylece bir şeyleri yememek sizin için işkence haline gelmez.

Şekerli içecek yerine su için 

Soda ve meyve suyu gibi şekerli içecekler tüketmek, kilo alımına yol açarak diyabete yakalanma riskini artırabilir. Yapılan bir çalışma, yemekle birlikte bu tarz içecekler tüketenlerin su tüketenlere göre daha fazla yemek yediğini gösterdi.

Proteinden zengin beslenin 

Protein açısından zengin yiyecekler yemek, açlık ataklarını bastırmaya yardımcı olabilir. Yumurta gibi protein açısından zengin bir kahvaltı seçmek, açlık hormonu ghrelinin seviyesini düşürür. Yemek rutininize yoğurt eklemeyi de unutmayın.

Tükettiğiniz yağlara dikkat edin

Diyetinize daha sağlıklı yağlar eklemeyi deneyin. Yapılan çalışmalar avokado, fındık, tohum, fındık ezmesi ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla beslenen kişilerin yemeklerden sonra daha tok hissettiğini ve bunun da kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

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