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Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı sinir felcine neden oluyor!

Otururken çoğu zaman farkında olmadan yaptığımız bacak bacak üstüne atma alışkanlığı birçok sorunun oluşmasına davetiye çıkarıyor. Sinir felci de onlardan biri!

Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı sinir felcine neden oluyor!
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Gündelik hayatta sık sık yaptığımız bacak bacak üstüne atma hareketi bacakta istenmeyen sorunlara yol açabiliyor. Peroneal sinir felci de bu rahatsızlıklardan biri. Bu sebeple uzun süre aynı pozisyonda bacak bacak üstüne atmamak gerekiyor. İşte bacak bacak üstüne atma alışkanlığının sebep olduğu sorunlar!

Damarlarda iltihaplanmalara yol açıyor

Bacak bacak üzerine atma alışkanlığı, 'örümcek damar' oluşma riskini artırıyor. Söz konusu varisli damarlar olduğunda en etkili faktör genler olsa da sıklıkla bacak bacak üstüne atmak da sıkışık damarlarda iltihaplanmalara neden olabiliyor. Kan damarlarında, kanın yanlış yöne doğru akmasını engelleyen minik valfler bulunur. Bacak bacak üstüne attığınızda, damarlarınızdaki basınç artar ve kan akışı engellenir; sonuç olarak damarlar daralır ve zayıflar. Bu durum, damarlardaki kanın toplanmasına ve damarların şişmesine sebep olabilir. 

Peroneal sinir felcine neden oluyor

Belirli bir pozisyonda saatlerce kalmak, peroneal sinir felci adındaki bir soruna sebep olabilir. Bu durum, aynı pozisyonda uzun saatler boyunca oturulduğunda da görülebilir. Peroneal sinir felcine sebep olma olaslığı en yüksek pozisyon ise bacak bacak üzerine atmaktır. 

Kan basıncını yükseltiyor

Yapılan bilimsel araştırmalar, bacak bacak üstüne atılarak uzun süre oturulduğunda, kan basıncının yükseldiğini ortaya koydu. Kan basıncı sorununuz olmasa bile bu pozisyonda oturmaktan kaçınmak, daha sağlıklı bir hayat yaşamanıza ve olası dolaşım problemlerini önlemenizde size yardım eder.

Kan basıncını yükseltme sebeplerinden biri, bir dizinizi diğerinin üzerine koyduğunuzda bacaklardan göğse kan gitmesi ve dolayısıyla kalpten çok miktarda kan pompalanmasıdır. Bir başka olası açıklama ise şu: bacak kaslarında meydana gelen izometrik egzersizin kan akışına direnci artırması ve sonuç olarak kan basıncının yükselmesi. Bu yüzden bacakları bileklerden çaprazlamak, bacak bacak üstüne attığınızdaki etkiyi yaratmıyor. Bu pozisyon, pelvik dengesizliği de yol açabilir. Bacakların uzun süre çapraz şekilde kalması, nihayetinde iç uyluk kaslarını kısaltır, dış uyluk kaslarını ise uzatır. Ve eklemlerin yerlerinden oynama riski ortaya çıkar. 

Duruş bozukluğu ve ağrılar

Günde üç saatten fazla bacak bacak üstüne atarak oturmak, kambur bir duruş, sırt ve ense ağrıları ve kalçalarda rahatsızlık ile sonuçlanabiliyor.
 

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