Havuçlu lahana salatası nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

Coleslaw olarak da bilinen havuçlu lahana salatası tarifiyle karşınızdayız. Kışın besin değeri yüksek sebzelerinden olan lahanayı havuçla buluşturuyoruz. Ortaya tadına doyum olmayan bir lezzet çıkıyor. Yalnızca 10 dakikada yapılan havuçlu lahana salatasını mutlaka deneyin. Peki havuçlu lahana salatası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Detaylar içeriğimizde...

Malzemeler:

1/4 adet lahana(250 g)

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase ayıklanmış dereotu

1 adet havuç(büyük boy)

1 tatlı kaşığı hardal

2 tatlı kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1/4 dilim limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Lahanayı ince ince kıyıp yıkayın ve kurulayın. Tuzu üzerine serpip elinizde sıkıştırarak 1-2 dakika yoğurun. 10 dakika kadar bu şekilde suyunu salması için bırakın. Ardından suyunu süzün ve kalan suyu çıkarmak için elinizle sıkıp geniş bir kaseye alın. Havucu rendeleyip, dereotunu da ayıklayarak lahanaların üzerine ekleyin. Mayonez, hardal, yoğurt, sirke, limonun suyu ve zeytinyağını ekleyin. Güzelce karıştırın. Dilerseniz farklı yeşillik ve baharatlarla çeşnilendirin. Hemen servis edebilir veya hava almayan bir kapta bir haftaya kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Afiyet olsun!