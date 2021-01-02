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Limonlu cevizli kek nasıl yapılır tadı şahane!

Limonlu cevizli kek, süt içermeyen oldukça pratik tariflerden. Peki limonlu cevizli kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi!

Limonlu cevizli kek nasıl yapılır tadı şahane!
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Çay saatlerinin olmazsa olmazıdır kek tarifleri. Birbirinden lezzetli kek tariflerine limonlu cevizli kekle bir yenisini daha ekleyeceksiniz. Keke en çok yakışan malzemelerden limon ve cevizi kullandığımız limonlu cevizli kek tarifine hayran kalacaksınız. Bu tarifin en güzel taraflarından biri de süt yerine yoğurt kullanılması. O halde sizi mutfağa alalım, tarifimizi paylaşalım...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
2 paket vanilya
1 su bardağı yoğurt
10-15 adet ceviz içi (iri parçalanmış)
1 paket kabartma tozu
1 adet limon kabuğu rendesi
1 adet limonun suyu
1/2 su bardağı sıvı yağ
2,5 - 3 su bardağı un

Yapılışı:

Yumurtaları bir kaba kırın, üzerine toz şeker ilave ederek güzelce çırpın. Ardından yoğurt, limon suyu ve sıvı yağ ekleyerek çırpmaya devam edin. Üzerine un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Limon kabuğu rendesini de ilave ederek güzelce çırpın. Çırptığınız kek harcına iri parçalanmış ceviz içlerini de ilave ederek son bir kez daha spatula yardımıyla karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına kek harcını aktarın. 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Piştikten sonra fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun!

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