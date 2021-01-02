Sağlıklı tırnaklar için yapılması gerekenler haftada bir bakım kremi sürün!

Bir insanın eline bakınca gözümüze ilk çarpan şeylerden biri de tabii ki tırnaklardır. Kabul edelim ki yenmiş, şekilsiz ve bakımsız tırnaklara sahip olmayı kimse istemez. Peki sağlıklı tırnaklara sahip olmak için ne yapmalı? İşte uzun ve sağlıklı tırnaklar için 7 öneri!

Mutfak işlerinde eldiven kullanın

Mutfakta iş yaparken mutfak eldiveni kullanmak tırnaklarınızı bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi kimyasalları güçlü ürünlerden koruyacaktır. Uzun süre suda kalan tırnaklar yumuşar, ojelerin zamanından önce bozulmasına neden olur.

Tırnaklarınıza haftada bir bakım kremi sürün

Oje, aseton ve parlatıcılar tırnaklarınız icin rutin kullandığımız ürünler. Peki ya tırnak bakım ürünleri? Tırnaklarınızın bu ürünlere de zaman zaman ihtiyacı var. Tırnaklarınızı haftada bir havalandırın, akşamdan tırnak bakım kreminizi sürün, tırnak ve tırnak etlerinize bu krem ile masaj yapın. Gece dinlenen ve hava alan tırnaklarınızdakı farkı sabah fark edeceksiniz.

Düzenli uyku ve sağlıklı beslenme

Sağlıklı tırnaklar için sağlıklı gıdalar almak da çok önemli. Düzenli uyku ve doğru beslenme parlak ve uzun tırnakların anahtarı. B vitamini iceren Biotin de tırnaklarınıza iyi gelecektir.

Küçük bir törpünüz olsun

Tırnağınızdaki küçük bir kırık bütün gününüzü mahvedebilir. O küçük kırık elbisenize takılır, ojenizi bozar ya da canınızı acıtır. Böyle küçük kazalar için çantanızda küçük bir törpü bulundurun. Hem tırnağınız hem de elbiselerinizi takılan kırık tırnaktan korumak için.

Şekil vermek ya da acil durumlar için tırnak törpüsü hayat kurtarıcı olsa da tırnak yüzeyinde kullanmak hiç de iyi bir fıkir değil. Diş macunu ya da limon suyu tırnaklarınızı temizleyip parlatmakta yardımcı olabilir ancak tırnak yüzeyinde kullanacağınız törpü tırnaklarınızı inceltmenin yanında enfeksiyonlara da davetiye çıkarır.

Jel ve akrilik dolgu kullanımına ara verin

Tırnaklarinızda jel ya da akrilik dolgu kullanıyorsaniz bu ürünlere birkaç ayda bir ara vermeli ve tırnaklarınızı dinlendirmelisiniz. Bu tür kimyasal ürünler tırnaklarınızı sıkıca sardığı için hava almasını engeller ve enfeksiyionların oluşmasına elverişli bir ortam hazırlar. Ara sıra dinlenen ve havalanan tırnaklar sağlıklı ve parlak görünümlerine kavuşacaktır.

Doğal içerikli ojeleri seçin

Her şeyin çevre sağlığına uyumlu olduğu bugünlerde bircok marka ojelerinde kimyasal içerikleri azalttı. Bazı ojeler ise tamamıyla doğal. Siz de bu tür ojeleri tercih ederek tırnaklarınızı kimyasallardan koruyabilirsiniz. Aseton içermeyen oje çikaracılari da raflarda bulmak artık mümkün.