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Enerji veren besinler neler koyu yeşil sebzeleri tüketin!

Vitamini bol olan besinleri tüketmek enerji dolu olmanızı sağlar. Peki bize enerji veren yiyecekler nelerdir? İşte enerji dolu olmanıza yarayacak 10 besin!

Enerji veren besinler neler koyu yeşil sebzeleri tüketin!
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Kendimizi enerjik hissetmek ve sağlıklı olmak için yediğimiz besinlerden bol vitamin almamız gerekiyor. Özellikle B kompleks vitaminleri ve omega 3 yağ asitleri vücuda en çok enerji veren gıdalar arasında yer alır. Sizin için sıraladığımız yiyeceklerle, gün içinde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılamanız mümkün!

Narenciyeler

Tam bir C Vitamini kaynağı olan narenciyeler, enerji arttırır ve dikkatinizi toplamanızda size yardımcı olur.

Kahve

Kafeinin en yaygın kullanıldığı kahve, enerji denilince ilk akla gelen içeceklerdendir. Akşam vakti içilmesi, uyku düzeninde sorun yaratacağı için önerilmese de gün içinde içeceğiniz bir fincan kahve size enerji verir ve dikkatinizi toplamanızı sağlar.

Bitter çikolata

Eğer çikolatayı enerji almak için yiyorsanız, mümkün olan en yüksek kakao miktarlı çikolataları tercih etmelisiniz. Kakaonun içinde stresle savaşan, enerji veren ve dikkati toplayan maddeler vardır.

Su

Pek çok nedenden dolayı su içmenin yararı tartışılmaz. En başlıca nedenlerden birisi de enerji vermesidir. Eğer kendinizi halsiz hissediyorsanız, bunun nedeni vücudunuzun susuz kalması olabilir. Bu nedenle enerjik olmak için ilk yapmanız gereken su içmektir.

Yumurta

B Vitamini ailesindeki esas besinlerden biri olan kaolin sayesinde, yumurta pek çok açıdan enerji verir. Metabolizmada kaolin mevcuttur ve merkezi sinir sisteminin çalışmasına yardım eder.

Kepekli gevrek

B kompleks vitaminleri ve kompleks karbonhidratları sayesinde, kepekli gevrekler uzun süreli enerji sağlayabileceğiniz bir kaynak.

Somon balığı

Yağlı bir balık olan somon, omega 3 kaynağıdır ve kas ve diğer dokuların yapı taşlarını oluşturduğundan enerji vermekte oldukça başarılıdır.

Fasulye

B Vitamini zengini fasulye, içeriğindeki protein ve kompleks karbonhidratlar sayesinde gün içinde sizi enerjik tutar.

Koyu yeşil sebzeler

Kara lahana, pazı, su teresi ve diğer koyu yeşil sebzeler, içeriğindeki folat, C Vitamini, K Vitamini, kalsiyum ve beta karoten ile beyni çalıştıran enerjinin yükselmesini sağlar.

Ceviz

Mükemmel bir enerji kaynağı olan ceviz Omega 3 açısından oldukça zengindir.

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