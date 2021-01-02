Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Acun llıcalı'nın yarışmalarında adını duyuran ve sonrasında TV8'de sunuculuk kariyerine başlayan Hakan Hatipoğlu'nun 93 yaşındaki dedesi hayata gözlerini yumdu.

"Dedem Covid-19'a yenik düştü"

Üzüntüsünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hatipoğlu, "93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm" dedi.

Taziye mesajları yağdı

Hatipoğlu'nun gönderisinin altına Hasan Yalnızoğlu, Uğurkan Erez, Berkan Karabulut, Yiğit Dikmen, Gurur Aydoğan ve Ersin Düzen gibi tanınmış kişilerden baş sağlığı yorumları yağdı.