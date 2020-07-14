Diyeti bozduktan sonra ne yapılmalı ılık su için!

Diyette olsak bile zaman zaman fazlasıyla yağlı, sağlıksız gıdalara yönelebiliyoruz. Yağlı yiyecekler tükettikten sonra kilo almamak için nasıl bir yol izlenmeli? Bu tür besinlerin vücudunuza yaptığı zararlı etkilerden kurtulmak için yapmanız gerekenler çok basit. İşte yağlı besinlerin etkilerinden kurtulmanın kolay yolları!

Daha fazla meyve ve sebze yiyin

Doymuş ve trans yağlarla dolu yiyeceklerle beslenmek kabızlığa sebep olabilir. Meyve ve sebze tüketmek ise vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lif sağlanmasına yardımcı olur. Yağlı besinler tükettiğinizde sonraki öğünlerde sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye dikkat edin.

Ilık su için

Yağlı besinler tükettikten sonra ılık su içmek sindirim sisteminizi yatıştırır ve doğru şekilde çalışmasını sağlar. Su, besinler ve atık ürünler için bir taşıyıcı görevi görür. Sıcak su içmek besinleri sindirilebilir forma ayırmaya yardımcı olur. Yeterli su içmezseniz, ince bağırsak sindirim için yiyeceklerden suyu emer, dehidrasyon ve kabızlığa yol açar.

Yürüyüş yapın

Ağır bir yemekten sonra 30 dakika yürümek, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, vücudunuzu rahatlatmak için yağlı yiyecekler yedikten sonra 30 dakika boyunca yavaş tempolu bir yürüyüşe çıkın.