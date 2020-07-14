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Güliz Ayla kimdir mayosuyla direk başında verdiği pozu paylaştı!

Direk dansı yaptığı videolarıyla çok konuşulan şarkıcı Güliz Ayla bu sefer mayosuyla direk dansı yaptı. Güliz Ayla, o anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi

Güliz Ayla kimdir mayosuyla direk başında verdiği pozu paylaştı!
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Şarkıcılığının yanında yaptığı direk danslarıyla adından söz ettirmeye devam eden Güliz Ayla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı son olarak direk başında verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Uzun süre sonra ilk kez direk dansıyla ilgili paylaşım yapan Ayla'nın pozu binlerce beğeni aldı. Güliz Ayla'nın cesur paylaşımı hayranlarından ilgi gördü.

"Direk dansını çıplak da yaparım, kimseyi ilgilendirmez"

Direk dansını ya iç çamaşırlarıyla ya da mayosuyla yapan Güliz Ayla, kendisine gelen eleştirenlere "Direk dansı yaparken üzerinde kıyafet varken kayıyorsun, tekniken giyinik yapmak mümkün değil. Çıplak da atarım, istediğim şekilde paylaşım yaparım. Kimseyi ilgilendirmez, o işin yapılışı da öyle yani. Herkes kendi kirli aklına baksın. Direk dansı en büyük hobim, evimin ortasına direk yaptırdım" demişti.

Güliz Ayla kimdir? 

Güliz Ayla 1988’de Samsun’da doğmuştur. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgisi başlayan Ayla, bir çok sanatçıya vokalistlik yapmıştır. Bu şarkıcılar: Sıla Gençoğlu, Işın Karaca, Metin Özülkü. 2006 yılında ‘Adelaide' adlı müzik grubuna üye olmuş ve ‘Rock'n Dark Express' Rock Müzik Yarışmasında birinci oldular. Güliz Ayla, şan, solfej, kulak ve ritim üzerine özel eğitimler alarak kendisini geliştirmiştir. Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümü mezunudur. Metin Özülkü, Extra Orkestra ve Işın Karaca gibi isimlere vokallik yapan Güliz Ayla'nın Radiolux adlı bir grubun içerisinde sahne aldı. “Doğa İçin Çal” projesinin 2. serisinde ufak bir bölümde şarkı söylemiştir. Kendine ait söz ve müzikleri de olan Güliz Ayla, Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu desteği ile ilk solo çalışması Olmazsan Olmaz'ı görücüye çıkardı. Güliz Ayla, albümden önce ilk olarak söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemesi ise Efe Bahadır' a ait olan “Olmazsan Olmaz” isimli şarkısı ve video klibiyle müzik sektörüne hızlı bir yaptı.18 Eylül 2015'de kendi adını verdiği ‘Güliz Ayla' albümünü çıkardı. Sıla Gençoğlu'nun ve Efe Bahadır'ın bu albümde büyük yardımları oldu. Albüm beklenen ilgiyi gördü. ‘Bahsetmem Lazım' ve ‘Olmazsan Olmaz' adlı iki şarkısına klip çekti. 20 Nisan 2016 tarihinde “İlk Öpücük Benden Olsun” single'ı piyasaya sürüldü. Şarkının sözünü ve müziğini Yalın hazırladı. Klibin çekimleri ise Nihat Odabaşı tarafından gerçekleşti.

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