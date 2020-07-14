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Doğal yüz maskesi tarifleri sadece 2 malzemeyle hazırlanıyor!

Doğal yüz maskesi tarifleri neler? Kusursuz cildin sırrı burada! Sadece 2 malzemeyle hazırlanan bu doğal maskeler sayesinde cildiniz kusursuz görünecek!

Doğal yüz maskesi tarifleri sadece 2 malzemeyle hazırlanıyor!
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Doğal yüz maskesi tarifleri neler? Malzemeleri neler? Evde uygulayacağınız çok basit doğal yüz maskeleri sayesinde cildinizi parlak ve canlı bir görünüme kavuşturabileceğnizi biliyor muydunuz? Üstelik hepsi sadece 2 malzemeyle hazırlanıyor! Evde bulabileceğiniz basit malzemelerle hazırlanan bu maskelerin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte kusurusuz bir cildin sırrı bu maskelerde saklı! 

DOMATES VE KARBONAT

Hazırlayacağınız bu maske vitamin bakımından oldukça zengindir. Özellikle aknelerle ve cilt kuruluğu ile mücadele eden bu maske tarifine bayılacaksınız. Cilt hücrelerinizi yenileyecek bu maske düzenli olarak uygulandığı zaman gözle görünür bir sonuç elde edeceksiniz.  1 domatesi sıkın, 2 çorba kaşığı karbonatla karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Yüzünüzü yıkayın.

AVOKADO + BAL

Bir tane olgun avokado alın ve püre yapın. Bir yemek kaşığı balla karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Suyla durulayın. Hepsi bu kadar! Cildinizdeki gözle görülür değişime çok şaşıracaksınız. 

UN + PATATES SUYU

Un, pürüzlü cildi soymaktadır, patates suyu ise siyah noktalan hafifletecek ve cilde parlaklık verecektir. Bir patates suyu ve 6 çay kaşığı unu karıştırın. Nazikçe cildinize masaj yapın. Maskeyi 15 dakika bekletin ve suyla durulayın.

SALATALIK + ZERDEÇAL

Salatalık cildin kaybettiği nem oranını düzenlemekte ve dengelemektedir. Bunun yanı sıra sıkılaştırıcı bir özelliğide bulunmaktadır. Bu özelliği ile cildiniz daha genç ve canlı bir görünüme kavuşacaktır. Tek dikkat etmeniz gereken şey düzenli uygulamak olmalıdır.  Bir salatalığı karıştırın. 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve karıştırın. Cilde uygulayın, 10-15 dakika bekletin. Su ile durulayın.

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