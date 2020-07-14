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Peynirli sufle nasıl yapılır lezzeti bir başka!

Peynirli sufle nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? 'Peynirli de sufle mi' olurmuş demeyin! Bu lezzete hayran kalacaksınız!

Peynirli sufle nasıl yapılır lezzeti bir başka!
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Peynirli sufle nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Peynirli de sufle mi olurmuş demeyin! Bu enfes lezzet peynir sevenelere parmaklarını yedirecek türden! Favori peynirleriniz ya da evde o an hangi peynir bulunuyorsa, o peynirlerle harikalar yaratmaya hazır mısınız? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda peynirli sufle tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

70 gram tereyağı,3 yemek kaşığıun,4 su bardağı süt,1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,1 tutam muskat cevizi rendesi,7 adet yumurta(sarısı ve beyazı ayrı ayrı kullanılacak),1 su bardağı otlu peynir,1 su bardağı tuzsuz beyaz peynir,1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,

Fırın kalıplarını yağlamak için:

2 yemek kaşığıtereyağı,2 yemek kaşığıgaleta unu,

Üzeri İçin:

3 dal taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)(doğranmış)

HAZIRLANIŞI: 

Yumurtaları kırıp beyaz ve sarı kısımlarını ayrı kaplara ayırın. Aklarının içine sarısından kaçmamasına özellikle dikkat edin.Bir sos tenceresinde tereyağı eritin ve unu ilave edip, kokusu çıkana kadar kavurun.Kokusu çıkana kadar kavrulan unun üzerine sütü yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın.Beşamel sosu kıvamında olan karışıma tuz, karabiber ve muskat rendesi ekleyip karıştırın.
Ocağın altını kısın. 7 adet yumurta sarısını birer birer ekleyerek  iyice karışmasını sağlayın.Karışan yumurtaların ardından tüm peynirleri ekleyin ve karıştırdıktan sonra ocaktan alın.Ayrı bir kaba ayırdığınız yumurta beyazlarının içerisine bir çimdik tuz koyduktan sonra mikser yardımıyla iyice çırpın ve  sert bir köpük haline geldiğinde çırpmayı bırakın.Çırptığınız yumurta beyazını, peynirli karışımın içerisine yavaşça alttan yukarıya doğru karıştırarak yedirin.Pişireceğiniz kabın her yerini yağlayıp, galeta unu ile kaplayın.Peynirli karışımı kaba alın ve  önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika pişirin.Fırından çıkar çıkmaz servis edebilirsiniz

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