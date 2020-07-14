Burun çevresinde çıkan sivilceler neden olur nasıl tedavi edilir?

Burun çevresinde çıkan sivilceler neyin habercisi? Burun kenarındaki sivilcelerden nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle burun kenarında çıkan sivilcilerin nedeni yanlış kozmetik uygulamalardan olabilir. Yaygın nedeni kozmetik hatalar olmakla birlikte burun bölgesinin 'kalp'le bağlantılı olduğu unutulmamalı. Öyle ki burun çevresinde çıkan sivilcelerin nedeni yüksek tansiyon olabilir. Burun çevresinde sivilce çıkanlar enerji içecekleriden, aşırı şeker ve tuzdan uzak durmalı. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenme sorunun giderilmesine yardımcı olabilir.

BURUN ÇEVRESİ İÇİN ÖLÜM ÜÇGENİ DENİLİYOR

Burun çevresi doktorlar için önemli. Hatta öyle ki bu bölgeyi 'ölüm üçgeni' olarak tanımlıyorlar. Nedeni ise bu bölgede kan damarlarının toplar damarlarla birleşmesi. Bu bölgedeki bir enfeksiyon şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, felç hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Bu kötü tablolarla karşılaşmamak için yapılması gereken ilk şey burun çevresinde çıkan sivilceleri sıkmamaktan geçiyor. Sıktığınız her sivilcedeki bakteri kan dolaşımına karışabilir ve telafisi zor hastalıklara neden olabilir.

BURUN ÇEVRESİNDE ÇIKAN SİVİLCİLER NASIL GİDERİLİR?

Burun çevresinizde sık sık acılı, ağrılı sivilce çıkıyorsa bu sorunu kendi başınıza evde çözmeye çalışmayın. Öncelikle bir dermatologdan yardım alın. Ancak bu bölgede arada bir çıkan acısız sivilcilerden kurtulmak istiyorsanız ilk iş sakın sivilceleri sıkmayın ve ellerinizi o bölgöden uzak tutun. Bu bölgelerde kullanabileceğiniz sivilce söndürücü kozmetik ürünleri kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulayabileceğiniz doğal bir kaç yol da var.

Örneğin, çay ağacı yağı bu bölge için yaygın kullanılan bir üründür. Sivilceli bölgeye birkaç damla sürmeniz yeterli, 10 dakika bekleyin daha sonra su ile yıkayabilirsiniz.

Limon suyu da başka doğal bir çözüm yolu. Taze yeni kesilmiş bir limonunun suyunu sivilceli bölgeye sürüp 10-15 dakika bekleyin ve daha sonra su ile durulayın.

Bir parça buzun ideal bir sivilce söndürücü olduğunu biliyor muydunuz? Bir kalıp buzu temiz bir bez parçasının içine koyup 20 dakika kadar sivilceli bölgeye dokunarak sorunlarınızı aşabilirsiniz.