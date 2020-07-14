Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde cansız bedenine ulaşıldı

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Piru Gölü'nde kayıplara karışan Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde cansız bir beden bulunduğunu açıkladı.

Gölden çıkartılan cansız bedenin Rivera'ya ait olduğu düşünülüyor. Yetkililerin olayla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor. Rivera'nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulunmuştu.

"Annem göle atladı geri dönmedi"

Glee dizisiyle tanınan 33 yaşındaki Naya Rivera Kaliforniya'da oğluyla birlikte kiraladığı tekneyle Piru Gölü'nde açıldı. Rivera'nın dört yaşındaki oğlu, "Annem göle atladı, geri dönmedi" demişti. Polis tarafından yapılan açıklamada teknenin bulunduğu sırada gölün kuzey kesiminde sürüklendiği ve içindeki çocuğun tek başına uyuduğu belirtilmişti. Rivera, "Glee"de canlandırdığı Santana Lopez rolüyle ün kazanmıştı. Oyuncu Ryan Dorsey ile evlendikten dört yıl sonra 2018'de boşanmıştı.