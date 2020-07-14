search menu
search
close

Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde cansız bedenine ulaşıldı

Amerika'da 4 yaşındaki oğluyla gölde açılan 33 yaşındaki Naya Rivera'dan kötü haber geldi. Arama, kurtarma çalışması yürüten ekip Rivera'nın cesedine ulaştı.

Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde cansız bedenine ulaşıldı
-A A+

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Piru Gölü'nde kayıplara karışan Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde cansız bir beden bulunduğunu açıkladı.

Gölden çıkartılan cansız bedenin Rivera'ya ait olduğu düşünülüyor. Yetkililerin olayla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor. Rivera'nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulunmuştu.

"Annem göle atladı geri dönmedi"

Glee dizisiyle tanınan 33 yaşındaki Naya Rivera Kaliforniya'da oğluyla birlikte kiraladığı tekneyle Piru Gölü'nde açıldı. Rivera'nın dört yaşındaki oğlu, "Annem göle atladı, geri dönmedi" demişti. Polis tarafından yapılan açıklamada teknenin bulunduğu sırada gölün kuzey kesiminde sürüklendiği ve içindeki çocuğun tek başına uyuduğu belirtilmişti. Rivera, "Glee"de canlandırdığı Santana Lopez rolüyle ün kazanmıştı. Oyuncu Ryan Dorsey ile evlendikten dört yıl sonra 2018'de boşanmıştı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Merve Boluğur sütyensiz paylaşımıyla yürek hoplattı! Merve Boluğur sütyensiz paylaşımıyla yürek hoplattı!
Ünlüler
Hande, leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Instagram yıkıldı! Hande, leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Instagram yıkıldı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Güzel model bahçe hortumuyla duş aldı! Sosyal medya yıkıldı!
Güzel model bahçe hortumuyla duş aldı! Sosyal medya yıkıldı!
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
46 yaşındaki ünlü sunucudan bikinili poz! Fit vücuduyla hayran bıraktı
46 yaşındaki ünlü sunucudan bikinili poz! Fit vücuduyla hayran bıraktı
Önceki Haberler
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayosu göz kamaştırdı!
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayosu göz kamaştırdı!
Kahvaltının yeni adresi: Peynirli sufle
Kahvaltının yeni adresi: Peynirli sufle
Mutlu evliliğin sırrı burada!
Mutlu evliliğin sırrı burada!
Çıtır lezzet katmanıyla: Tavuk çökertme
Çıtır lezzet katmanıyla: Tavuk çökertme
Kaşık kaşık lezzet: Frambuazlı muhallebi
Kaşık kaşık lezzet: Frambuazlı muhallebi
Kız arkadaşına şiddet uygulayan Ozan için istenen ceza belli oldu!
Kız arkadaşına şiddet uygulayan Ozan için istenen ceza belli oldu!
Sağlıklı ve genç bir cildin sırrı burada!
Sağlıklı ve genç bir cildin sırrı burada!
Songül Karlı yine olay! Denizden çıkarken bikini kazası yaşadı!
Songül Karlı yine olay! Denizden çıkarken bikini kazası yaşadı!
Yorumlar