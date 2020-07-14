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Demet Akalın, derin göğüs dekolteli mayosuyla poz verdi

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli mayosuyla verdiği pozu, "Demet Akalın, eyvah geri döndü" notuyla paylaştı. Akalın'a beğeni yağdı.

Demet Akalın, derin göğüs dekolteli mayosuyla poz verdi
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Magazinde sıkça yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabında "Demet Akalın, eyvah geri döndü" notuyla paylaştığı pozuyla binlerce beğeni topladı. Akalın, derin dekolteli mayolu pozuyla göz kamaştırırken birçok ünlü isim de paylaşıma yorum yaptı.

Photoshop eleştirileri de aldı

Akalın, dekolteli mayosuyla olan fotoğrafının siyah beyaz versiyonunu da paylaştı. Akalın'ın pozuna büyük beğeni yağarken bazı takipçileri de Photoshop eleştirilerinde bulundu.

Konserlere devam

Ayrıca Demet Akalın, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan Akalın hayranlarını coşturmuştu.

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