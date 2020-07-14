Merve Boluğur cüretkar paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

Geçtiğimiz günlerde sahilde dans ettiği görüntüleriyle adından söz ettiren Merve Boluğur, bu kez cüretkar pozuyla gündem oldu. Yaz sezonunu açan 32 yaşındaki Boluğur, son paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

'Özgür' notuyla paylaştı

Tatil pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sunan Merve Boluğur, bu paylaşımına "Özgür" notunu düştü. İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur'un paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Boluğur, paylaşımının sosyal medyada gündem olmasından sonra yorumlarını kapadı.