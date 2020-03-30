search menu
search
close

Kilo almamak için ne yapmalı probiyotiklerle beslenin!

Koronavirüse karşı alınan önlemler sebebiyle hepimiz evlerimize kapandık. Evde geçirilen süre boyunca kilo almamak için neler yapılmalı? Haberimizde sıraladık!

Kilo almamak için ne yapmalı probiyotiklerle beslenin!
-A A+

Evde bulunmak, içinde bulunduğumuz zor ve stresli dönem sizi daha fazla yemek yemeye itebilir. Karantina sonrası kilolarınızla sorun yaşamak istemiyorsanız beslenme alışkanlıklarınıza ve günlük rutininize dikkat etmeniz gerekiyor. Evde egzersizleri arttırarak kilo alımını durdurabilirsiniz. İşte evde olduğunuz süre boyunca kilo almamanız için yapmanız gerekenler!

Günde 2,5-3 litre su için 

Kilo almamak için her gün mutlaka 2,5- 3 litre su içmeye özen göstermek oldukça önemli. Bu yöntem sayesinde hem formunuzu korur hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Az az sık sık beslenme

Evinizden çalışırken az ama sık yemeye özellikle dikkat edin. Bu süreçte kendinizi aç bırakmamalısınız. Öğünlerinizde mutlaka basit karbonhidratları eleyin ve sağlıklı bir kahvaltıyı asla es geçmeyin.

Probiyotik besinlerden faydalanın

Evdeyken kilo almamanız için bir diğer püf noktalardan biri de sık sık probiyotik tüketmeniz. Probiyotikler kabızlıktan korur ve bağışıklığınızı güçlendirir. Yoğurt, kefir, tarhana çorbası, lahana turşusu gibi gıdar tüketmeye özen gösterin.

Kızartma yapmayın

Evde olmanın rahatlığıyla kızartma ve hamur işi yapmayın! Sağlığınız açısından riski olan bu durumu korumanın en güzel yanı bunlardan uzak durmak.

Abur cuburdan olabildiğince uzak durun

Canınız sürekli tatlı çekiyor ve eliniz abur cubura gidiyorsa kilo almanız daha çok hızlanacaktır. Bu yüzden ne kadar zor olsa da canınız tatlı çektiğinde meyvelere ve fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişlere yönelin.

Kan şekerinizi dengeleyin 

Öğünlerinizin saatlerini düzenleyin ve bu konuda bir alışkanlık geliştirin. Kan şekeri dengesi ancak bu şekilde sağlanır.

Düzenli egzersiz yapın

Evde olsanız bile her gün düzenli olarak spor yapmalısınız. Uyku düzenine de dikkat ederseniz, kilo almanız zorlaşacaktır.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sütlü tatlı sevenler buraya: Kolay sütlaç tarifi Sütlü tatlı sevenler buraya: Kolay sütlaç tarifi
Tatlı
Karantina bunu da yaptırdı! Erkek iç çamaşırından maske yaptı! Karantina bunu da yaptırdı! Erkek iç çamaşırından maske yaptı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Karantinadaki Ivana Sert sosyal medyada yeni akım başlattı!
Karantinadaki Ivana Sert sosyal medyada yeni akım başlattı!
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
Önceki Haberler
Koronovirüse yakalandığı iddia edilen Nazan Öncel sessizliğini bozdu!
Koronovirüse yakalandığı iddia edilen Nazan Öncel sessizliğini bozdu!
Kardeş kavgasında sular durulmuyor! Hülya Açıkgöz'e aileden veto!
Kardeş kavgasında sular durulmuyor! Hülya Açıkgöz'e aileden veto!
Evliliğin ilk yılı için altın değerinde tavsiyeler!
Evliliğin ilk yılı için altın değerinde tavsiyeler!
Şanslıyım dedi bikinili pozlarını paylaştı!
Şanslıyım dedi bikinili pozlarını paylaştı!
Survivor'da büyük kavga! Acun konseyde fena patladı!
Survivor'da büyük kavga! Acun konseyde fena patladı!
Eklem ağrılarının çözümü bu besinde!
Eklem ağrılarının çözümü bu besinde!
Karantinada olan Zeynep'in sevgilisiyle olan pozu olay oldu!
Karantinada olan Zeynep'in sevgilisiyle olan pozu olay oldu!
Üç malzemeli saç uzatan maske ile sonuç inanılmaz!
Üç malzemeli saç uzatan maske ile sonuç inanılmaz!
Yorumlar