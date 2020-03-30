Kilo almamak için ne yapmalı probiyotiklerle beslenin!

Evde bulunmak, içinde bulunduğumuz zor ve stresli dönem sizi daha fazla yemek yemeye itebilir. Karantina sonrası kilolarınızla sorun yaşamak istemiyorsanız beslenme alışkanlıklarınıza ve günlük rutininize dikkat etmeniz gerekiyor. Evde egzersizleri arttırarak kilo alımını durdurabilirsiniz. İşte evde olduğunuz süre boyunca kilo almamanız için yapmanız gerekenler!

Günde 2,5-3 litre su için

Kilo almamak için her gün mutlaka 2,5- 3 litre su içmeye özen göstermek oldukça önemli. Bu yöntem sayesinde hem formunuzu korur hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Az az sık sık beslenme

Evinizden çalışırken az ama sık yemeye özellikle dikkat edin. Bu süreçte kendinizi aç bırakmamalısınız. Öğünlerinizde mutlaka basit karbonhidratları eleyin ve sağlıklı bir kahvaltıyı asla es geçmeyin.

Probiyotik besinlerden faydalanın

Evdeyken kilo almamanız için bir diğer püf noktalardan biri de sık sık probiyotik tüketmeniz. Probiyotikler kabızlıktan korur ve bağışıklığınızı güçlendirir. Yoğurt, kefir, tarhana çorbası, lahana turşusu gibi gıdar tüketmeye özen gösterin.

Kızartma yapmayın

Evde olmanın rahatlığıyla kızartma ve hamur işi yapmayın! Sağlığınız açısından riski olan bu durumu korumanın en güzel yanı bunlardan uzak durmak.

Abur cuburdan olabildiğince uzak durun

Canınız sürekli tatlı çekiyor ve eliniz abur cubura gidiyorsa kilo almanız daha çok hızlanacaktır. Bu yüzden ne kadar zor olsa da canınız tatlı çektiğinde meyvelere ve fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişlere yönelin.

Kan şekerinizi dengeleyin

Öğünlerinizin saatlerini düzenleyin ve bu konuda bir alışkanlık geliştirin. Kan şekeri dengesi ancak bu şekilde sağlanır.

Düzenli egzersiz yapın

Evde olsanız bile her gün düzenli olarak spor yapmalısınız. Uyku düzenine de dikkat ederseniz, kilo almanız zorlaşacaktır.